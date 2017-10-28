По "российскому делу" в США сформулированы первые обвинения

До официального оповещения присяжных с обвинениями по делу о возможном вмешательстве Москвы в выборы президента США был ознакомлен заместитель генпрокурора Род Розенстайн, сообщает CNN.

Федеральное большое жюри Вашингтона утвердило обвинения, которые готовится предъявить спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в американские президентские выборы. Об этом в субботу, 28 октября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

В соответствии со стандартной процедурой, выработанной в США для специальных расследований, с характером обвинений - до официального оповещения присяжных - был ознакомлен заместитель генпрокурора Род Розенстайн. После этого коллегия заседателей на этапе предварительного расследования определила обоснованность и целесообразность их предъявления.

Как отмечает CNN, первые аресты по делу могут последовать уже в понедельник, 30 октября. Вместе с тем канал не сообщает, кто может оказаться в числе подозреваемых, и не приводит никаких деталей того, что является предметом обвинений спецпрокурора. Представитель Роберта Мюллера ситуацию комментировать не стал.

Кто находился в поле зрения следствия?

В июне стало известно, что спецпрокурор изучает деловые операции президента США Дональда Трампа, его зятя Джареда Кушнера, экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, Пола Манафорта, несколько месяцев возглавлявшего предвыборный штаб республиканца, а также Картера Пейджа, отвечавшего за консультации по внешнеполитическим вопросам в ходе предвыборной кампании миллиардера в 2016 году.

Изучением возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы занимаются также специальный комитет Конгресса США и Федеральное бюро расследований. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-либо договоренности.