Песков: отдельная встреча Путина и Трампа не готовится

В данный момент не проводится подготовительных работ по организации отдельной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Если говорить об организации отдельной встречи, то она пока не готовится”, — сказал он.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что два лидера ”в любом случае встретятся” на саммите G20.

Ранее сообщалось, что в Кремле сожалеют об отсутствии наработок по встрече Путина и Трампа.