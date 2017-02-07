Первый канал рассказал о пустых полках в магазинах Европы. Это правда?

Российские телеканалы показали небольшие сюжеты о нехватке овощей в магазинах Великобритании, Норвегии и Дании. В сюжете Первого канала, к примеру, говорится, что цена на кабачки ”астрономически” выросла в четыре раза, а кочаны салата отпускают только по три штуки в одни руки. ”Медуза” рассказывает, что на самом деле происходит с овощами в Европе.

В Великобритании и Скандинавии действительно проблемы с овощами. В первую очередь, речь идет о перебоях с поставками свежих салатов, но также есть проблемы и с кабачками и баклажанами. Британские СМИ (в Великобритании нехватка свежих салатов ощущается сильнее всего) писали об этой ситуации еще в конце декабря 2016 года, иронизируя, что планы многих жителей королевства перейти на здоровую диету после Нового года находятся под угрозой.

Очередным поводом для обсуждения нехватки салата и других овощей в магазинах стали просьбы супермаркетов не покупать больше трех кочанов ”айсберга” или брокколи. Эти просьбы в основном рассчитаны на владельцев кафе и ресторанов, которые покупают зелень впрок: обычные покупатели редко берут такое количество скоропортящегося салата за раз. Опрошенные ”Медузой” жители Лондона о нехватке салата и овощей не слышали, а повышения цен и пустых полок в овощных отделах не заметили.

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В британских супермаркетах действительно подорожали кабачки. Но стоят они не ”астрономически” дорого: как пишет The Daily Mail, цуккини сейчас обойдутся в два фунта (около 150 рублей за килограмм), тогда как обычно их стоимость составляет примерно 40 пенсов (29 рублей); кочан салата вырос в цене примерно в два раза — до 1,17 фунта (85 рублей). Во многих магазинах, сообщает издание, появились объявления, что возможна нехватка тех или иных овощей.

Подорожали и другие продукты: упаковка из четырех помидоров сейчас стоит в сети Morrisonʼs на 40 пенсов дороже, чем год назад — но неизвестно, связано ли повышение стоимости томатов с нехваткой овощей или это естественное подорожание.

Причина нехватки овощей — плохая погода. За сильными дождями на востоке Испании последовали снегопады, и это привело к частичной гибели урожая в регионе, который зимой поставляет до половины всех овощей Европе. Схожие проблемы в отдельных регионах Италии, Греции и Турции, где также производится большое количество овощей.

Никаких серьезных последствий неурожай не принесет. Как пишет The Guardian, в той или иной степени недостаток салата и кабачков может ощущаться до апреля, когда можно будет собирать урожай и в самой Великобритании. Производители овощей в Испании утверждают, что худшее уже позади — в ближайшее время местные фермы возобновят поставку овощей в привычном режиме.