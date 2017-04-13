”Первый канал” отказался транслировать ”Евровидение”

Julia Samoilova Foto: EBU, Eurovision.tv

Европейский вещательный канал сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. ”Первый канал” не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс Евровидение-2017, — говорится в заявлении телеканала.