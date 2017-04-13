13.04.2017, 18:44

”Первый канал” отказался транслировать ”Евровидение”

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РБК
EST
Julia Samoilova
Julia SamoilovaFoto: EBU, Eurovision.tv

Европейский вещательный канал сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. ”Первый канал” не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс Евровидение-2017, — говорится в заявлении телеканала.

”Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей”, — говорится в сообщении канала.

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