Переворот: экс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягу. Трамп одобрил

По словам американского лидера, он продолжит "использовать всю экономическую мощь и дипломатические рычаги США, чтобы восстановить венесуэльскую демократию". "Мы призываем другие правительства стран Западного полушария признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, и продолжим с ними конструктивную работу, чтобы поддержать его попытки восстановить в Венесуэле конституционный порядок", — отметил Трамп, добавив, что продолжает считать режим Мадуро "ответственным за любую угрозу, которую он может представлять безопасности народа Венесуэлы".

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду не исключил, что признает Гуаидо временным президентом Венесуэлы. "Мы поступим так же, как Трамп", — заявил он, добавив: "Я еще не принял окончательного решения, но вероятность велика".

Кроме того, Гуаидо заручился поддержкой главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро. "Приветствуем Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы в соответствии со статьей 233 конституции (Венесуэлы). Он располагает поддержкой нашей, международного сообщества и народа Венесуэлы", — написал Альмагро в твиттере ОАГ.

Оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Мадуро из-за подавления попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии, разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи (парламента) страны. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Мадуро.

По словам первого заместителя председателя венесуэльского парламента Сталина Гонсалеса, акция должна стать частью "великого выхода", необходимого Венесуэле для того, чтобы страна смогла покончить с кризисом.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно Мадуро вступил во второй президентский срок. Выборы президента многие страны признали нелегитимными.