Переговоры о вступлении Турции в ЕС приостановлены

Прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя. Но из-за сделки по беженцам у Турции пока не отзывают статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза приостановлены. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, обнародованном во вторник, 26 июня, в Люксембурге.

Кроме того, прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя.

Министерское заявление было сделано через два дня после победы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заручившегося поддержкой 52,5 процента голосов избирателей, на выборах главы государства.

За его ближайшего соперника от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррема Индже проголосовали 31,5 процента избирателей.

Критику Запада снискали, прежде всего, отход от верховенства закона в стране, ситуация с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

Диалог зашел в тупик