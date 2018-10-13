13.10.2018, 10:01

Пентагон сообщил об утечке данных

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Deutsche Welle
EST 1
Пентагон сообщил об утечке данных
Foto: STAFF, AFP

Хакеры получили доступ к сведениям о сотрудниках Минобороны США и, возможно, к секретной информации ведомства. В Пентагоне заявляют, что были взломаны сети их коммерческого поставщика.


Неизвестные получили доступ к некоторым данным министерства обороны США. Об этом Пентагон сообщил в пятницу, 12 октября.

Речь идет о взломе данных, касающихся поездок сотрудников оборонного ведомства — как военных, так и гражданского персонала. Среди похищенных сведений — личные данные и информация о кредитных картах сотрудников Пентагона. Утечка могла затронуть около 30 тысяч работников, в ходе дальнейшего расследования инцидента эта цифра может возрасти.

Агентство AP со ссылкой на неназванного чиновника отмечает, что хакеры могли также получить доступ к секретной информации. По данным агентства, взлом мог произойти еще несколько месяцев назад, но был обнаружен только сейчас. В Пентагоне указали, что утечка данных произошла из-за взлома сетей некоего коммерческого поставщика, не уточнив деталей.

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