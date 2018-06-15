15.06.2018, 07:00

Пенсионный возраст повысили, проблемы не решили: опыт Белоруссии

 (39)
Deutsche Welle
EST 9
Linnas on kuum
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

Чуть больше двух лет назад в Белоруссии начали повышать пенсионный возраст. Что дала стране и ее гражданам реформа пенсионной системы, какие выводы для себя могут сделать россияне?

С момента подписания указа президента о повышении пенсионного возраста в Белоруссии — с 55 лет до 58 для женщин и с 60 до 63-х для мужчин — прошло немногим более двух лет. Но пенсионный возраст увеличится на 3 года для тех, кто выйдет на пенсию после 1 июля 2022 года. До тех пор — в период с января 2017 года по декабрь 2022-го — минимальный пенсионный возраст каждые полгода повышается на 6 месяцев. Кроме того, для получения пенсии по возрасту каждые полгода повышается на 6 месяцев срок необходимого страхового стажа. Сейчас он должен быть 16,5 лет, а к 2025 году — не менее 20 лет.

Как восприняли перемены в обществе

Большинство белорусов это нововведение не одобряют, но и не протестуют против него. Такую реакцию населения социолог Елена Артеменко объясняет, в частности, тем, что после череды экономических кризисов, начиная с 2008 года, у белорусов снижались ожидания от государства и его социальной направленности, а все негативные тенденции в экономике списывались на кризис в мировой экономике или в РФ.

Со ссылкой на данные НИСЭПИ (опрос прошел в июне 2016-го, уже после подписания указа о повышении пенсионного возраста), Артеменко отмечает, что только 19 процентов опрошенных поддержали увеличение пенсионного возраста, а 70 процентов отнеслись к этому негативно.

Конечно, люди всегда недовольны, когда государство урезает социальные гарантии, отмечает в интервью DW Екатерина Борнукова, академический директор Центра экономических исследований BEROC: "Многие чувствуют себя обманутыми, особенно люди предпенсионного возраста — государство всю жизнь обещало им одно, а дает другое. Говорят и о том, что некоторые мужчины не доживают до пенсии".

Есть ли запрос на повышение пенсионного возраста?

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Наблюдения экспертов подтверждает и блиц-опрос десятка минчан, согласившихся ответить на вопросы DW. Марина, сотрудник одного из институтов Академии наук, в знак протеста против повышения пенсионного возраста вышла из профсоюза: "Считаю, что мои интересы ущемлены. Обидно при стаже 38 лет перерабатывать год. Пенсию мне назначат в 56 лет". Назначат, — потому что об уходе с работы Марина даже не думает. Как и большинство собеседников DW, она рассматривает пенсию как дополнительный к зарплате доход около 150 долларов в эквиваленте: "К моему среднемесячному заработку в 300 долларов — это не роскошь, а необходимость".

Аналогичное мнение высказывает и строитель Сергей с гораздо более высокой зарплатой. Реформа ему категорически не нравится, на пенсию он выйдет в 63 года: "Несмотря на механизацию, приходится иногда и мешок с цементом поднять, и на строительных лесах на большой высоте работать, а это и сегодня уже тяжелее, чем даже 5 лет назад". При сравнении средней зарплаты и средней пенсии становится понятно, что при выходе на пенсию доходы падают более чем на 60 процентов. Поэтому большинство пенсионеров работают в первые годы после выхода на пенсию.

Среди приветствующих реформу — минчане не занятые тяжелым физическим трудом, часто с высоким социальным статусом. Госслужащая Ольга будет "даже рада, если пенсионный возраст в Белоруссии повысят до 68, как в Англии. Сам статус пенсионера не радует. Претендующие на мое место коллеги на работе не будут косо смотреть на меня в мои 55, ожидая пока я освобожу путь для их карьерного роста".

Социолог Елена Артеменко называет серьезной проблемой незащищенность людей старшего возраста на рынке труда (непродление контракта в связи с приближающейся пенсией, трудности при поиске работы). По ее словам, при повышении пенсионного возраста уязвимая группа расширилась: нижняя граница уязвимого возраста вряд ли увеличивается, а верхняя отодвигается до 58 лет для женщин и 63-х для мужчин.

Проблему не решили, а отсрочили?

Многие эксперты — белорусские и из международных финансовых институтов — уверены, что пенсионный возраст в будущем придется повысить, а возраст выхода на пенсию мужчин и женщин уравнять. "Запланированного повышения пенсионного возраста недостаточно, — утверждает Екатерина Борнукова из BEROC. — Расчеты показывают необходимость увеличения пенсионного возраста до 65 лет для всех".

Кроме того, по оценкам экспертов, в обществе однозначно есть запрос на более четкую связь между пенсией, взносами и стажем. Сейчас пенсии в Белоруссии выплачивают за счет взносов работающих и нанимателей в Фонд социальной защиты (ФСЗН) в размере 1 и 28 процентов соответственно. Нынешней реформой, уверена социолог Елена Артеменко, проблема дефицита ФСЗН не решается, а откладывается, потому что доля населения старшего трудоспособного возраста продолжит увеличиваться (сейчас — 25 процентов, к 2050 году достигнет 35 процентов).

Но если бы пенсионный возраст не подняли, замечает Екатерина Борнукова, дефицит ФСЗН сейчас был бы еще больше, и государству пришлось бы значительно снизить пенсии. По ее мнению, негативных последствий в данный момент больше от новых требований по стажу, из-за чего многие оказались в пенсионной ловушке, получая лишь социальную пенсию, которая ниже прожиточного минимума.

Для решения проблем с пенсиями, резюмирует Елена Артеменко, нужны масштабные реформы — уход от исключительно распределительной модели, дополнительные механизмы накоплений работниками лично и предприятиями: "чтобы снизить риски бедности для самих пенсионеров, стоило бы менять механизмы расчета пенсий: в частности, повышать их в зависимости не от увеличения заработных плат, а исходя из инфляции".

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