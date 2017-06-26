«Павел Дуров — анархист»: как федеральные телеканалы готовят россиян к блокировке Telegram

23 июня Роскомнадзор предупредил Telegram, что если мессенджер в ближайшее время не начнет исполнять российские законы о хранении переписки и передаче ключей шифрования спецслужбам, то его заблокируют. Создатель Telegram Павел Дуров ответил отказом.

Заочной полемике надзорного ведомства с Дуровым посвятили отдельные сюжеты итоговые информационные программы трех главных российских федеральных каналов. ”Медуза” коротко рассказывает, что именно показали телезрителям.

Опасный Telegram

”Вести недели”, ”Россия 1”

Ведущий и главный телепропагандист России Дмитрий Киселев анонсировал репортаж про Telegram словами о том, что этот мессенджер ”все больше превращается в систему связи для террористов”. В сюжете рассказывают о нескольких случаях использования мессенджера для вербовки в ”Исламское государство” и подготовки терактов. Самый яркий пример: за две минуты до взрыва в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года смертник получил сообщение от координатора в Telegram.

”Самый закрытый” мессенджер использует стойкое шифрование, в нем есть сообщения, которые самоуничтожаются через некоторое время, а серверы Telegram стоят в пяти разных странах. Спецслужбам мало того, что Telegram сам удаляет каналы террористов, — им нужен доступ к переписке. Бывший замглавы Минкомсвязи Илья Массух говорит, что в США и Великобритании власти контролируют всю переписку в мессенджерах (хотя подтверждений уязвимости ”секретных чатов” нет). К тому же там хотят полностью запретить шифрование в мессенджерах (на самом деле нет). А еще Telegram используют наркоторговцы и ”отечественные коррупционеры”.

Порочная связь

”Воскресное время”, Первый канал

Эдвард Сноуден давно рассказал, что западные спецслужбы следят за всеми, в том числе читают мессенджеры. А Россия не пытается следить тайно и обманывать граждан, все делается по закону. ”Павел Дуров — анархист”. В сюжете показывают те же задержания террористов, что и в эфире ”Вестей недели”. Похожую на Telegram систему использовали во время революции в Египте в 2011 году, а сам мессенджер — во время терактов в Европе. Объясняя принцип шифрования, авторы сюжета показывают иконки WhatsApp и Viber, но никак не упоминают другие мессенджеры — только Telegram. Дуров заявляет, что заблокировал пять тысяч террористических каналов, ”но за внушительной цифрой, по сути, ничего не стоит”. А еще в Telegram торгуют наркотиками.

Сюжет в ”Итогах недели”

”Итоги недели”, НТВ

Дуров ставит свободу частной жизни выше террористической угрозы. Глава Роскомнадзора Александр Жаров говорит, что до блокировки остаются считаные дни. ”Другие системы” уже заявили о готовности к сотрудничеству (ни один мессенджер и ни одна цитата не приведены). Даже депутатам запретили брать телефоны на встречу с главой ФСБ — так далеко зашли технологии.