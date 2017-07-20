Партия Савченко: обреченный проект назло украинским властям

Минюст Украины зарегистрировал "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко". DW выясняла шансы этой политической силы на выборах в Верховную раду.

Политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" министерство юстиции Украины зарегистрировало 17 июля. Лидер нового политического движения, являющаяся внефракционным депутатом Верховной рады, уже заявила на своей странице в Facebook, что ее "платформа" "не является партией, созданной для меня или под меня".

Основной целью партии Савченко назвала "смену политической системы Украины конституционным путем", а среди программных задач отметила введение принципа избирательности судей, полицейских и прокуроров, а также внедрение электронной системы голосования. Кроме того, по словам Савченко, ее политсила не будет многочисленной.

Исчезающая популярность

"Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" появилась на фоне активного партийного строительства в Украине (в 2016 году Минюст зарегистрировал 41 партию) и резкого падения личных рейтингов народного депутата. Если год назад, по данным Киевского международного института социологии (КМИС), ей доверяли 35 процентов украинцев, то сейчас этот показатель — около двух процентов.

За партию Савченко, которая на момент опроса еще не была зарегистрирована, по данным КМИС и фонда "Демократические инициативы" готовы были проголосовать не больше двух процентов. И это при том, что проходной барьер в Верховную раду составляет пять процентов.

"Проект Савченко был очень перспективен год назад, когда она только вернулась из российского плена. Тогда она была лидером по уровню доверия среди других общественных и политических деятелей Украины", — говорит глава центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Причиной резкого падения рейтингов эксперт считает непоследовательность Савченко.

"У нее воинствующий патриотизм сочетается с неадекватным миротворчеством, неадекватным в том смысле, что эта линия не воспринимается ее потенциальными сторонниками", — объясняет Фесенко, упоминая общение Савченко с главой так называемой "ДНР" Александром Захарченко.

Найти избирателя

Кто те два процента, которые готовы поддержать на выборах Надежду Савченко, социологи пока сказать не готовы. В то же время они считают, что новая партия попытается мобилизовать критиков действующего правительства.

"Очевидно, партия Савченко будет беспощадно критиковать власти, и с критикой будут выступать не наследники "Партии регионов", а "героиня" — герой Украины", — объясняет директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Подобное мнение и у Владимира Фесенко. "Савченко может отобрать у кого-то потенциальных сторонников, но маленький процент, и он существенно не повлияет на ситуацию. Она может "попить кровушки" у президента Порошенко — жесткой откровенной критикой, но отбирать голоса она будет не у него, а, скорее, у его конкурентов", — считает политолог.

Скорость, с которой зарегистрировали платформу Савченко, свидетельствует о том, что в окружении Порошенко понимают: опасности для президента Украины эта политическая сила не представляет, уверен Фесенко. Он напомнил, с каким скандалом проходила регистрация партии Михаила Саакашвили: вначале украинский Минюст отказывался регистрировать "Движение новых сил" бывшего главы Одесской ОГА, мотивируя это тем, что политическая сила с таким названием уже существует, а потом по той же причине создавали преграды и "Блоку Михаила Саакашвили".

Лозунги и великая сила медиа

Эксперты скептически оценивают шансы партии Савченко и предложенную ей программу.

"Я думаю, что Савченко сама не понимает, о чем говорит. В свое время она выступала с вариантом конституционной реформы, вообще не представляя, о чем речь. Большинство пунктов напоминали те, что предлагал раньше или предлагает сейчас для Украины Виктор Медведчук ", — говорит Алексей Гарань, профессор "Киево-Могилянской академии" и научный директор фонда "Демократические инициативы".

Речь идет, в частности, о так называемой "мягкой федерализации" Украины.

Некоторые задекларированные платформой Савченко требования не особенно распространены в мировой политической практике, продолжает Гарань. К примеру, принципу избирательности судей, полицейских и прокуроров следуют лишь в США. Обещание внедрить электронную систему голосования, считает эксперт, не учитывает украинских реалий.

"Вы представляете, что это такое в наших условиях, когда Россия вмешивается в выборы в Штатах? Когда не только Россия, а любые хакеры могут взломать что угодно? Это откроет возможность для махинаций и манипуляций", — озвучивает свои опасения Гарань.

Как превратить партию в успешный проект

Опрошенные DW эксперты соглашаются, что для превращения партии Савченко в успешный проект необходимы значительные ресурсы — человеческие, финансовые и медийные. Но и в том случае, если в новую политсилу вступят известные личности, а профессиональные политтехнологи приложат усилия к повышению рейтингов как самой Савченко, так и ее партии, сохранить результат в условиях украинской политической культуры будет весьма непросто, уверен гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

По словам эксперта, как только новые партии или политики становятся известны, их популярность начинают определять медиаресурсы. Чем шире их поддержка, тем выше рейтинг политической силы. И, наоборот, чем активнее СМИ занимаются дискредитацией политиков и партий, тем быстрее падает их рейтинг.

"Уничтожить авторитет той или иной политической силы не так уже и сложно. Так, например, было с тем же Сергеем Лещенко. А учитывая уровень политической конкуренции, на мой взгляд, у Савченко вообще нет шансов", — подытожил украинский социолог.