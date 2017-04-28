Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО

Депутаты черногорского парламента проголосовали за вступление страны в НАТО. Об этом сообщает в пятницу, 28 апреля, радио и телевидение Черногории (RTCG).

За документ под названием законопроект о подтверждении Североатлантического договора и протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции проголосовали 46 депутатов из 81. При этом в зале находились всего 46 депутатов, и отсутствовали представители оппозиции.

Выездное заседание проходило в здании парламента города Цетине. Представители оппозиции проводили около него акцию протеста, пишет ТАСС. В митинге приняло участие до тысячи человек, демонстранты сожгли флаг НАТО.

11 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал акт о присоединении Черногории к НАТО.

19 мая 2016-го страны альянса подписали протокол о вступлении Черногории, таким образом предоставив ей статус наблюдателя на заседаниях. Она сможет стать полноправным членом НАТО, когда документ будет ратифицирован всеми 28 странами-участницами организации. В Подгорице надеются, что это может произойти на саммите организации в мае 2017 года, пишет Reuters.

Вступающие в НАТО страны подписывают также протокол Североатлантического договора о присоединении к нему Греции и Турции, поскольку он вносит изменения в шестую статью договора.