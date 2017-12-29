Парламент Британии пригрозил соцсетям санкциями за отказ сотрудничать по "вмешательству" РФ в Brexit

Компании Facebook и Twitter могут столкнуться с санкциями, если откажутся от сотрудничества с парламентом Великобритании по расследованию о предполагаемом вмешательстве России в результаты референдума по Brexit. Об этом, как сообщает газета The Guardian, предупредил глава парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Демиан Коллинз.

По данным издания, Коллинз дал руководству социальных сетей срок до 18 января, чтобы они в ответ на парламентский запрос предоставили данные по связанным с РФ учетным записям. В противном случае будут введены ограничительные меры, предупредил парламентарий, несмотря на то, что комитет, проводящий расследование, не обладает такими полномочиями.

"Должен быть способ тщательного изучения действий, которые такие компании, как Facebook, предпринимают, чтобы идентифицировать источники дезинформации, особенно когда это политически мотивировано и исходит от другой страны", — сказал Коллинз.

По словам парламентария, сосцести должны сообщить парламенту, как они могут противостоять подобным действиям. Депутаты же обязаны посоветовать им лучше следить за происходящим на их сайтах. Коллинз не исключил, что одним из результатов расследования комитета может стать ограничение на рекламу в соцсетях.

Ранее руководство Facebook в ответ на запрос британской избирательной комиссии о возможном вмешательстве России в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза сообщило, что РФ потратила на рекламную кампанию, направленную на поддержку Brexit, всего 97 центов.

Сообщалось, что одно из агентств, связанное с Кремлем, оплатило размещение трех рекламных записей, которые демонстрировались в соцсети 200 раз на протяжении двух месяцев. В Facebook пояснили, что реклама не была нацелена на то, чтобы повлиять на исход референдума, а касалась иммиграционной политики Великобритании.

В октябре стало известно, что британский парламент запросил у Facebook данные о возможном вмешательстве России в Brexit, а также о досрочных парламентских выборах в 2017 году. Парламентарии начали расследование по поводу распространения фальшивых новостей в начале года.

В ноябре премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что британские власти серьезно относятся к вопросу "российского вмешательства в избирательный процесс или в демократические процессы в какой-либо стране". Она обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью "фейковых новостей" и хакерских атак.