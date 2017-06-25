Парламент Британии подвергся кибератаке

Компьютерные системы британского парламента подверглись кибератаке. Сообщается, что целью хакеров была электронная почта парламентариев и сотрудников парламента.

По данным британской прессы, в первую очередь хакеров интересовали аккаунты тех парламентариев, которые установили слишком простые пароли к своим почтовым ящикам.

"Мы зафиксировали несанкционированные попытки получить доступ к аккаунтам пользователей парламентской сети и расследуем этот инцидент", — сообщила пресс-служба парламента.

Она также сообщила, что расследование атаки идет при участии специалистов Национального центра кибербезопасности.

По данным источника в британском правительстве, скорее всего, атака была локальной, однако пока полной уверенности в этом нет.

В качестве меры предосторожности удаленный доступ к аккаунтам в парламентской сети временно закрыт. Некоторые парламентарии подтвердили, что они пока не могут войти в свои почтовые ящики.

"Простите, доступа к парламентскому почтовому ящику сегодня нет — мы оказались под кибератакой [лидера КНДР] Ким Чен Ына, или [президента России Владимира] Путина, или какого-то ребенка, сидящего в подвале дома родителей, или кого-то еще", — написал в "Твиттере" парламентарий Генри Смит.

В начале мая в результате широкомасштабной кибератаки из строя вышли компьютерные системы больниц по всей Великобритании. Сбои в работе системы затронули больницы и медицинские учреждения в Лондоне, Ноттингеме и других городах Англии. В заявлении министерства здравоохранения уточнялось, что компьютерные системы больниц были повреждены в результате действий "программ-вымогателей".

По словам министра международной торговли Великобритании Лиама Фокса, недавно ему сообщали о том, что в сети продаются пароли к почтовым аккаунтам членов кабинета министров.

"И это очень тревожный сигнал для всех нас, будь вы парламентарием или еще кем-то, каждому необходимо сделать все возможное для того, чтобы обеспечить свою безопасность в киберпространстве", — заявил Фокс.

Ранее на этой неделе газета Times писала о том, что пароли от аккаунтов британских парламентариев и других высокопоставленных чиновников продавались в сети российскими хакерами.