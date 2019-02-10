Парламент Болгарии заинтересовался "третьим отравителем" Скрипалей

Парламент Болгарии заинтересовался сообщениями в СМИ о предполагаемом третьем соучастнике покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, который может быть причастен к попытке отравления болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева. Один из парламентских комитетов на предстоящей неделе затребует разведывательную информацию по данному делу, сообщил глава фракции правящей партии ГЕРБ Цветан Цветанов в субботу, 9 февраля.

На днях британская расследовательская платформа Bellingcat сообщила о до сих пор не известном третьем соучастнике отравления Скрипалей — сотруднике российского ГРУ, скрывающемся под именем Сергей Федотов, который может быть причастен к попытке покушения на оружейного фабриканта Гебрева в 2015 году.

По заключению Bellingcat, Федотов, в случае покушения на Гебрева, вел себя по той же схеме, что и в случае с отравлением Скрипалей: он прилетел в Софию из Москвы за два дня до предполагаемого нападения на болгарского бизнесмена и вернулся в Россию не по обратному билету, а через Стамбул. После покушения на Скрипалей Федотов тоже вернулся в Россию не обратным рейсом, а через другую европейскую столицу.

Отравление Гебрева