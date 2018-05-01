Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Парламент Армении на специальном заседании во вторник проголосовал против кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Его кандидатуру поддержали лишь 45 депутатов, против проголосовали 56, передает корреспондент "Интерфакса".

Лидер протестного движения Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Пашинян был единственным кандидатом на пост премьера. Его кандидатуру выдвинула фракция "Елк", обладающая в законодательном органе девятью голосами.

Однако парламентская фракция правящей Республиканской партии Армении ранее во вторник приняла решение голосовать против единственного кандидата. А поскольку у Республиканской партии имеется абсолютное большинство голосов — 58 депутатов, стало понятно, что Пашинян не будет избран премьером.

В свою очередь, Пашинян заявил в связи с этим еще до голосования в парламенте, что Республиканская партия обсуждениями в парламенте Армении по вопросу избрания нового премьер-министра уничтожила сама себя.

"Ваша политическая сила уничтожает сама себя. Вы переходите границу самоуничтожения, откуда возврата нет. Но у вас еще есть возможность не пересекать эту границу. Говорю это без угроз. Нет сценария, при котором народное движение не может победить. Это лишь вопрос времени", — сказал Пашинян, выступая в парламенте.

Он также обратился к нескольким тысячам своих сторонников на площади Республики, призвав их ждать.