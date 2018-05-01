01.05.2018, 20:30

Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

 (31)
Интерфакс
EST 1
Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера
Foto: Sputnik/РИА Новости/Scanpix

Парламент Армении на специальном заседании во вторник проголосовал против кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Его кандидатуру поддержали лишь 45 депутатов, против проголосовали 56, передает корреспондент "Интерфакса".

Лидер протестного движения Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Пашинян был единственным кандидатом на пост премьера. Его кандидатуру выдвинула фракция "Елк", обладающая в законодательном органе девятью голосами.

Однако парламентская фракция правящей Республиканской партии Армении ранее во вторник приняла решение голосовать против единственного кандидата. А поскольку у Республиканской партии имеется абсолютное большинство голосов — 58 депутатов, стало понятно, что Пашинян не будет избран премьером.

В свою очередь, Пашинян заявил в связи с этим еще до голосования в парламенте, что Республиканская партия обсуждениями в парламенте Армении по вопросу избрания нового премьер-министра уничтожила сама себя.

"Ваша политическая сила уничтожает сама себя. Вы переходите границу самоуничтожения, откуда возврата нет. Но у вас еще есть возможность не пересекать эту границу. Говорю это без угроз. Нет сценария, при котором народное движение не может победить. Это лишь вопрос времени", — сказал Пашинян, выступая в парламенте.

Он также обратился к нескольким тысячам своих сторонников на площади Республики, призвав их ждать.

"Я вновь заявляю, что готов сформировать правительство согласия. Сразу же после положительного голосования я готов начать ряд консультаций, чтобы мы вместе решили задачи переходного периода. Мы должны преодолеть этот кризис. Вопрос в следующем — вы хотите победы своего народа или нет. Но эта победа состоится в любом случае. Вам это не остановить", — заявил Пашинян.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые проблемы SmartLynx и утро после Вальпургиевой ночи

01.05.2018
Сегодня, 1 мая, рейс SmartLynx снова задержали: в этот раз эстонцам не попасть в Турцию. Также в этот день подводили итоги Вальпургиевой ночи: например, в Тарту она прошла спокойнее, чем опасались, а вот в Хельсинки, похоже, гуляли на полную катушку. Все самые важные новости этого праздничного вторника — в нашей традиционной подборке.
Подробнее

ФОТО: Ограбление поблизости от центра Kristiine: полиция задержала предполагаемых преступников

01.05.2018
Сегодня вечером сообщили об ограблении в одном магазине поблизости от торгового центра Kristiine. Полиция выехала на место большими силами и предполагаемых грабителей задержали.
Подробнее


Инцидент над Балтийским морем: российский истребитель приблизился к американскому самолету

01.05.2018
1 мая утром российский истребитель в воздушном пространстве над Балтийским морем на небольшом расстоянии пролетел мимо военного американского разведывательного самолета, информирует Fox News.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Завтра начнутся крупные военные учения ”Ёж-2018”

01.05.2018
Завтра начинаются учения Siil 2018 (”Ёж-2018”), в ходе которых более чем 15 000 военных, членов Кайтселийт и Найскодукайтсе, полицейских, спасателей и военных из союзных и партнёрских стран будут отрабатывать действия в условиях тотальной обороны. Учения ”Ёж-2018” проходят под девизом ”Каждая иголка на счету” и продлятся до 14 мая, сообщается в пресс-релизе.
Подробнее

Эксперт RMK о том, что на самом деле происходит в лесах и что государство знает об этом ресурсе

01.05.2018
В последние годы тема леса в Эстонии стала предметом ожесточённых споров. По ней выступали многие эксперты и учёные. Довольно широкое распространение получило мнение, что в Эстонии лес вырубают сверх меры и с неимоверной скоростью. И что, дескать, с целью увеличить объёмы заготавливаемой древесины, уменьшается разрешённый возраст рубки леса, пишет Ärileht.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €
-20% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
175,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €


Приличная надбавка к зарплате: Ратас получает на представительские расходы около 13 000 евро в год

01.05.2018
Зарплата Юри Ратаса составляет 5356 евро в месяц, зарплата министров — 4552,6 евро. Доплата на представительские расходы равна 20% от зарплаты и не облагается налогом. У Ратаса эта сумма составляет 1071,2 евро, у других министров — 910,52 евро.
Подробнее

Раймонд Кальюлайд: вовсе не обязательно вкладывать средства налогоплательщиков в космические несуразности

01.05.2018
"Сотрудники Фонда развития предпринимательства (EAS) верят, что приносят Эстонии пользу. Я не сомневаюсь в этом. Проблема в системе, которую построили предыдущие правые правительства", — пишет старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд на своей странице в Facebook.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ