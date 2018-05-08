Парламент Армении избрал Пашиняна на пост премьера

Депутаты парламента Армении на заседании во вторник избрали оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны.

Как передает корреспондент ТАСС из зала заседаний, за кандидатуру Пашиняна проголосовали 59 депутатов. Для избрания премьером ему было необходимо получить 53 голоса парламентариев.

Пашинян был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.