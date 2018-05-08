08.05.2018, 13:07

Парламент Армении избрал Пашиняна на пост премьера

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ИТАР-ТАСС
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Nikol Pašinjan
Nikol PašinjanFoto: Artyom Geodakyan, Artyom Geodakyan/TASS

Депутаты парламента Армении на заседании во вторник избрали оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны.

Как передает корреспондент ТАСС из зала заседаний, за кандидатуру Пашиняна проголосовали 59 депутатов. Для избрания премьером ему было необходимо получить 53 голоса парламентариев.

Пашинян был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.

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