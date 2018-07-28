28.07.2018, 19:30

Папа римский лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона. Его подозревают в сексуальном насилии


bbcrussian.com
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Paavsti jõululaupäeva missa
Paavsti jõululaupäeva missaFoto: VINCENZO PINTO, AFP

Папа римский Франциск принял отставку бывшего архиепископа Вашингтонского кардинала Теодора Маккаррика, который столкнулся с обвинениями в в сексуальном насилии. Он больше не входит в курию Ватикана.


Папа отдал ему распоряжение вести жизнь в изоляции и посвятить себя молитвам и замаливанию грехов, пока церковь расследует обвинения в том, что совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. По некоторым сообщениям, это был 16-летний прислужник в начале 1970-х годов.

Ранее кардинала обвиняли в том, что, будучи епископом, совершил подобные действия в отношении нескольких молодых священников. Маккаррик, которому 88 лет, утверждает, что не помнит об этом.

В июне 2018 года епархия архиепископа Нью-Йоркского заявила, что имеет достоверные сведения о том, что кардинал Теодор Маккаррик совершил почти 50 лет назад акт насилия в отношении подростка. Сведения об этом были переданы в полицию и в Ватикан.

Маккаррик стал первым американским кардиналом в истории, который был лишен своего сана. Маккаррик был на протяжении многих десятилетий в числе самых уважаемых лидеров Католичекской церкви в США и доверенным лицом пап и президентов.

Вероятно, Ватикан проведет закрытый процесс по делу бывшего кардинала. В 2015 году было объявлено о планах по созданию специального трибунала для рассмотрения обвинений, выдвигаемых в адрес епископов по делам о сексуальном насилии. Пока что этот орган не создан по юридическим и бюрократическим причинам. Кардинал Шон О'Мэлли из Бостона заявил, что создание трибунала нужно ускорить для скорейшего рассмотрения обвинений против епископов и кардиналов католической церкви.

"Отказ от принятия этих мер поставит под угрозу уже и без того ослабевший моральный авторитет церкви", — заявил кардинал.

Журналистское расследование

Газета New York Times в течение нескольких месяцев публиковала результаты собственного расследования обвинений в адрес бывшего кардинала Теодора Маккаррика.

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По данным газеты, некоторые деятели католической церкви в США в течение многих лет знали о жалобах на Маккаррика, которые поступали от прихожан и священнослужителей. Такие жалобы поступали за период с 1994 по 2008 годы, их передавали папе Бенедикту XVI.

Два епископата в штате Нью-Джерси в 2005 и 2007 году выплатили двум пострадавшим компенсации за причиненный ущерб, выяснила газета.

Как пишет газета New York Times, ей стало известно о жалобах, с которыми обращался к епископам молодой семинарист, а затем священник Роберт Чиолек, который был близко знаком с кардиналом. Именно он получил выплату в размере 80 тысяч долларов в 2005 году. Сумма выплаты в 2007 году (кому были заплачены деньги, газета не уточняет) составила 100 тысяч долларов. В эти же годы кардинал Маккаррик активно защищал новую политику католической церкви, которая объявила о нулевой терпимости в отношении насилия над детьми.

О последних обвинениях в адрес Маккарика стало известно 19 июля 2018 года, когда New York Times опубликовала рассказ 60-летнего мужчины, знакомого с Маккариком. Тот утверждал, что священник домогался до него, когда мужчине (газета публикует только его имя — Джеймс) было 11 лет. Мужчина вспоминает, что священник трогал его гениталии и поил мальчика алкоголем. Маккарик был близким другом семьи Джеймса, и когда тот в подростковом возрасте решился рассказать отцу о домогательствах, то ему не поверили. Домогательства продолжались около 20 лет.

Теодор Маккаррик был рукоположен в сан священника в 1958 и быстро сделал блестящую карьеру в церкви. В 1981 году он был назначен епископом в новосозданную епархию в штате Нью-Джерси, а в 1986 году Папа Иоанн Павел II назначил его на куда более высокую должность — архиеписком Ньюарка. Это крупнейшая епархия в США, которая насчитывает более миллиона прихожан.

С 2000 по 2006 год он был архиепископом Вашингтона, в 2001 году Маккаррик стал кардиналом. Он принимал участие в выборах папы римского Бенедикта XVI. Архиепископом Вашингтона он перестал быть в связи с достижением 75-летнего возраста.

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