24.09.2018, 16:07

Папа Франциск призвал латвийцев смотреть выше и шире собственных интересов

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rus.delfi.ee
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Franciscus
FranciscusFoto: VINCENZO PINTO, AFP

Несколько тысяч человек собралось утром 24 сентября в центре Риги у памятника Свободы, чтобы приветствовать Папу Римского Франциска, который вместе с президентом Латвии Раймондом Вейонисом возложил к монументу цветы, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Еще за полчаса до приезда Папы на площади у памятника и в его окрестностях собрались люди разных поколений. Среди присутствующих было много туристов, пожилых людей, семей с детьми. Многие пришли к памятнику с флажками Латвии и Ватикана.

Появление Папы у памятника Свободы люди встретили радостными возгласами, многие снимали церемонию на смартфоны и камеры.

После возложения цветов и исполнения гимна Папа Франциск направился в Домский собор. Хотя планировалось, что он проедет по Старой Риге на "папамобиле", Франциск сел в "Fiat Tipo", на котором он перемещается во время визита в страны Балтии. По пути в Домский собор он приветствовал ждавших его на пути следования людей.

Папа Франциск призвал латвийцев смотреть выше и шире собственных интересов

Общество должно научиться смотреть выше и шире собственных интересов, потому что это способствует необходимому для развития единству, сказал Папа Римский Франциск, выступая в Рижском замке.

"Всякий раз, когда люди как общество учатся смотреть выше и шире собственных интересов, взаимное сотрудничество перерастает в солидарность. А она становится основой для формирования истории в условиях конфликтов и напряженности, и те, кто в прошлом считался противниками, могут достичь единства, чтобы создавать новую жизнь", — сказал Франциск.

"Празднование столетия [Латвии] имеет большое значение, чтобы сосредоточиться на свободе и независимости — задаче, которая касается всех. Работать на благо свободы в хорошем смысле этого слова означает участвовать во всестороннем развитии", — подчеркнул Папа.

Глава католической церкви отметил, что достичь развития общества и измерить его можно не только по принадлежащим ему имуществу и ресурсам, но и по желанию создавать жизнь и будущее. "Это зависит от того, насколько крепки наши корни в прошлом, насколько уверен взгляд в будущее", — отметил глава Ватикана, пообещав, что будет просить Бога, чтобы он благословил латвийскую землю и сделал плодотворным труд ее нации.

"Латвия, земля дайн, сумела обратить свою боль и скорбь в песню и танец, став местом диалога и миролюбивых встреч", — заявил Папа.

Он отметил, что искренне рад впервые посетить Латвию, которая прошла через серьезные социальные, политические и духовные испытания. "Сегодня она стала одним из главных культурных, политических и портовых центров региона", — сказал понтифик, отметив, что латвийские деятели культуры и искусства получили большое признание за рубежом.

Папа Франциск подчеркнул, что столетие независимости — важное событие для всего общества. "Вы хорошо осознаете цену обретенной и возвращенной вами свободы. Это свобода, которую вы обрели благодаря своим корням", — полагает глава католической церкви, процитировав слова писателя Зенты Маурини "Мои корни — на небе". Без способности смотреть вверх не было бы возможным возрождение латвийской нации, сказал Франциск.

"Духовная способность видеть шире и дальше, которая конкретно проявляется в маленьких подтверждениях солидарности, сострадании и помощи, служит основой для создания новой динамики общества, когда оно сталкивается с попытками редуцирования и исключения, все больше угрожающими обществу", — сказал Папа.

Как отметил Франциск, он рад, что корни латвийской земли связаны с католической церковью, которая тесно сотрудничает с другими христианскими церквями, таким образом подтверждая, что единство возможно.

На выступление Папы Франциска в Рижском замке были приглашены руководители правительства и Сейма, министры и депутаты, представители государственных органов, дипломатического корпуса, руководство Рижской думы, представители Латвийской римско-католической церкви, а также известные в обществе люди.

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У Рижского замка Папу встречал президент Раймонд Вейонис. Франциска также приветствовали собравшиеся у замка латвийцы с флажками Латвии и Ватикана.

Перед выступлением Франциска в Белом зале Рижского замка прошла официальная фотосессия и обмен подарками. Президент преподнес Папе специальное издание "Хроники Генриха Латвийского" 1993 года и CD с произведениями Сергея Прокофьева в исполнении оркестра "Concertgebouw" под управлением дирижера Марисса Янсонса. В свою очередь, Папа Римский подарил президенту мозаичное изображение Девы Марии.

Глава Римско-католической церкви посещает Латвию в рамках визита в страны Балтии, который приурочен к их 100-летию. В Ригу Франциск прилетел из Литвы, а 25 сентября отправится в Эстонию.

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