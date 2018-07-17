17.07.2018, 12:10

Пациенты с ВИЧ пожаловались в ООН на пытки в России

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NEWSru.com
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Пациенты с ВИЧ пожаловались в ООН на пытки в России
Foto: Martin Dremljuga

Российское сообщество людей, живущих с ВИЧ, направило в Комитет ООН против пыток доклад, в котором пожаловалось на нарушение Россией ряда статьей Конвенции против пыток. В частности, речь идет о статьях ст. 1 и ст. 16, пишет "Коммерсант".

По мнению авторов доклада, нарушение этих статей заключается в том, что в РФ людям, живущих с ВИЧ, отказывают в доступе к лечению (антиретровирусной терапии) и тестированию на инфекцию (на иммунный статус и вирусную нагрузку). В частности, с отказами сталкиваются лица, содержащиеся под стражей.

Также в докладе говорится об отказе в выдаче АРВ-терапии людям, живущим с ВИЧ, в медучреждениях. Например, люди, зарегистрированные на одной территории, не могут получить АРВТ, если они действительно живут в другом регионе.

Авторы доклада указывают, что отказы основаны на "дискриминационных основаниях" и "приводят к ненужной боли и страданиям людей, живущих с ВИЧ".

Кроме того, по мнению авторов доклада, в России также нарушаются ст. 2 и ст. 10 Конвенции, согласно которым государство-участник должно принимать законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток, а также обеспечить включение учебных материалов и информации о запрещении пыток в программы подготовки персонала правоприменительных органов, медицинского персонала и государственных должностных лиц.

По данным ООН, Россия занимает третье место в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией после ЮАР и Нигерии. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на конец 2014 года в России было зарегистрировано 907607 случаев ВИЧ-инфекции. В августе 2017 года глава учреждения Вадим Покровский сообщил, что количество ВИЧ-инфицированных граждан РФ перевалило за миллион.

Минздрав утверждает, что заболеваемость ВИЧ в России снижается уже второй год: в 2017 году вирус обнаружили у 85,8 тысячи человек, в 2016 году — у 86,9 тысячи, а в 2015 году — у 100,2 тысячи. До этого заболеваемость росла с 2004 года.

ТОП

По данным Роспотребнадзора, ВИЧ-инфекция в России вышла за пределы уязвимых групп населения и смещается в старшие возрастные группы, а более половины новых случаев заражения происходят при гетеросексуальных контактах.

1 декабря 2017 года ВОЗ опубликовала доклад, в котором подчеркивалась важность ранней диагностики заболевания и своевременного начала получения терапии для увеличения шансов инфицированных на долгую и благополучную жизнь.

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