ОЗХО признала, что Скрипалей отравили "Новичком"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым отравили в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Образцы, собранные командой ОЗХО, подтверждают выводы Британии о природе токсина, который использовали в Солсбери", — говорится в заявлении организации.

В ОЗХО заявили, что собранные экспертами организации образцы были исключительно чистыми и почти не содержали примесей, сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Название "Новичок" в тексте заявления ОЗХО не упоминается, уточняет Гарднер. Также в организации не указали на возможное происхождение вещества, так как это не входило в задачи экспертов.

ОЗХО выпустила еще один, засекреченный доклад по теме нападения на Скрипалей, который передала в распоряжение всех стран-членов организации. Россия является членом ОЗХО.

"Название и химическая структура вещества описаны в полной — засекреченной — версии доклада", — добавили в организации. С открытой частью доклада можно ознакомиться на сайте ОЗХО.

Ранее в организации не поддержали инициативу России по совместному расследованию отравления.

Реакция Британии

Глава МИД Британии Борис Джонсон уточнил, что Британия попросила организацию опубликовать краткую версию доклада и предоставить ее в том числе и России.

"Из соображений прозрачности, а также потому что нам, в отличие от России, нечего скрывать, мы попросили ОЗХО опубликовать краткую версию доклада, а полную — распространить среди стран-членов ОЗХО, включая Россию", — заявил Джонсон.

Глава МИД отметил, что ОЗХО проводила тестирование "в четырех независимых лабораториях с хорошей репутацией, расположенных в разных частях мира". Все они пришли к одним и тем же выводам, отметил Джонсон.

"Теперь нет сомнений в том, какое вещество было использовано. Нет больше и альтернативных версий касательно того, кто несет ответственность — только у России был мотив, способ и история [подобных действий]", — добавил глава МИД.

Великобритания созвала совещание Исполнительного совета ОЗХО, который обсудит возможные дальнейшие шаги организации. Оно назначено на следующую среду.

Реакция России

Москва "не примет на веру никаких выводов в отношении дела Скрипаля", пока российских экспертов не допустят к материалам экспертизы ОЗХО, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос корреспондента Русской службы Би-би-си, Захарова сказала, что к началу пресс-конференции "мы полную версию доклада не получали". Однако, по ее сведениям, в нем отсутствует информация о том, "как у кого и в каких условиях были взяты анализы", что вызывает вопросы.

Россия готова к проведению совместной работы, добавила Захарова.

"Новичок" в Солсбери

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре английского города Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты.

Вопрос поднимался на экстренном заседании Совбеза ООН. Москва отрицает, что причастна к отравлению. Москва выдвигала несколько разных версий произошедшего, последняя из которых, озвученная постпредом России в ООН Василием Небензей, заключается в том, что "за этой мега-провокацией стоят спецслужбы некоторых стран".

22 марта английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Новичок" — группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

Они были разработаны в СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), расположенном в Москве на шоссе Энтузиастов. Программа создания этих отравляющих веществ называлась "Фолиант".

Впервые о "Новичке" заговорили открыто в 1992 году. 16 сентября в газете "Московские новости" была опубликована статья "Отравленная политика". Ее авторами были Вил Мирзаянов — на тот момент уже бывший сотрудник ГСНИИОХТ, имевший доступ к особо секретной информации, а также Лев Федоров — ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН.