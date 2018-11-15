15.11.2018, 15:10

Отрубивший руки жене россиянин сел в тюрьму на 14 лет

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Lenta.ru
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Отрубивший руки жене россиянин сел в тюрьму на 14 лет
Foto: Maksim Grigorjev, TASS

Отрубивший руки жене 27-летний Дмитрий Грачев приговором Серпуховского городского суда отправлен в колонию строгого режима на 14 лет. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает корреспондент ”Ленты.ру”.

Суд счел доказанными все преступления, которые инкриминировало следствие: два факта похищения, факт побоев и факт причинения тяжких телесных повреждений. Кроме того, Дмитрий Грачев обязан выплатить бывшей жене (они развелись во время следствия) 2 миллиона рублей — компенсацию на лечение и протезирование, а также возмещение морального вреда.

Суд не признал смягчающим обстоятельством наличие у Грачева двух детей, так как осужденный напал на их мать и причинил ей тяжкие телесные повреждения. Не было признано смягчающим обстоятельством и оказание Грачевым первой помощи потерпевшей, так как подготовка к этому с самого начала входила в его преступный умысел.

27 сентября в ходе гражданского процесса Дмитрий Грачев был лишен родительских прав. Сейчас это постановление обжалуется.

В декабре 2017 года Грачев вывез в лес свою 25-летнюю жену Маргариту, перетянул ей жгутом руки и по частям рубил кисти топором, а закончив, повез жену в больницу. Полицейские нашли отрезанный фрагмент левой руки, его удалось пришить. Из правой была сформирована культя, позже в Германии ей изготовили протез.

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