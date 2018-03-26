Отравление Скрипаля: Латвия и Литва высылают российских дипломатов

Министерство иностранных дел Латвии приняло решение выслать из страны второго секретаря посольства России, а также включить в черный список руководителя латвийского представительства некоей российской компании. Также и правительство Литвы заявило о высылке трех российских дипломатов



Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. По его словам, МИД принял решение на основании полученных от правоохранительных органов данных. Второй секретарь посольства России должен оставить территорию Латвии в течение семи дней.

Ринкевич отметил, что 13 стран ЕС, а также США планируют принять меры, связанные с высылкой российских дипломатов.

Ранее уже сообщалось, что Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС готовит ответные меры в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Ранее спецслужбы Латвии в своих публичных отчетах заявляли, что российская разведка и спецслужбы на территории Латвии умеренно активны и не создают значительной угрозы интересам Латвии.

На прошлой неделе Лондон покинули 23 высланных российских дипломата. Россия в ответ также приняла решение выслать 23 британских дипломатов и закрыть все отделения Британского совета на российской территории. В понедельник три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония, а также Польша — практически одновременно вызвали российских послов в министерства иностранных дел.

В случае принятия санкций в отношении России, российская сторона оставляет за собой право ответить тем же, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в городе Солсбери. С симптомами отравления к врачам обратились еще несколько десятков человек. Британские правоохранительные органы считают, что бывший двойной агент Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое в 1970-1980 годах разрабатывалось в советских военных лабораториях. Российская сторона отрицает связь с отравлением Скрипаля.

Правительство Литвы заявило о высылке трех российских дипломатов из-за дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает Reuters.