”Открытая Россия” Ходорковского проведет всероссийскую протестную акцию против Путина

Движение ”Открытая Россия” проведет всероссийскую протестную акцию против президента Владимира Путина. По словам организаторов, заявки на проведение акций пока не поданы и точный список городов, где они пройдут, не определен, пишет РБК.

Движение ”Открытая Россия” анонсировало проведение всероссийской акции ”Надоел” против президента России Владимира Путина. Мероприятие намечено на 29 апреля.

”Нас задолбало жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и держаться, слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, всего бояться”, — говорится в анонсе мероприятия на странице в Facebook.

Источник в ”Открытой России” сказал РБК, что форму мероприятий 29 апреля движение пока раскрыть не может. В то же время он уточнил, что акции не будут подобны митингам Алексея Навального. ”Заявки на митинг движение не подавало, и точный список городов, где будет проходить акция, пока не определен”, — заявил собеседник РБК в ”Открытой России”.

Пока никаких заявок на проведение акции в Москве ”Открытая Россия” не отправляла, подтвердила РБК координатор правозащитного направления ”Открытой России” Мария Баронова.

Председатель ”Открытой России” Михаил Ходорковский призвал ”поддержать репостом” протестную акцию. ”Прошу поддержать репостом. Кому не страшно”, — написал Ходорковский на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 26 марта, в ряде городов России прошли протестные митинги против коррупции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Участники требовали у власти реакции на фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) под названием ”Он вам не Димон”. В фильме рассказывается о недвижимости, которой владеют фонды, связанные с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.