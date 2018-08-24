От Украины до дела Скрипалей: какие санкции США ввели в отношении России

Первый пакет американских санкций был введен президентом США Бараком Обамой в марте 2014 года против граждан России и Украины, "причастных к российскому вторжению в Крым и подрыву суверенитета и территориальной целостности украинского государства". Санкции включали визовые запреты для таких лиц и замораживание их банковских активов. Список постоянно расширялся, а уже 20 марта санкции были введены против банка "Россия", названного "личным банком высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации".

28 марта США прекратили лицензирование экспорта в Россию товаров и услуг оборонного назначения. 3 апреля были приостановлены консультации с Россией в области противоракетной обороны, а также сотрудничество в космической сфере (за исключением проекта Международной космической станции) и по ряду проектов в области мирного атома.

7 мая Вашингтон исключил Россию из торговой программы, позволяющей странам с переходной экономикой беспошлинно экспортировать в США определенные виды товаров.

Второй санкционный пакет относится к июню 2014 года, тогда были введены первые санкции в отношении ключевых секторов российской экономики. Под санкции попали компании "Роснефть" и "Новатэк", государственные Внешэкономбанк и Газпромбанк, основные корпорации российского оборонно-промышленного комплекса. Затем санкционный список был дополнен "Банком Москвы", ВТБ, Россельхозбанком и Объединенной судостроительной корпорацией.

6 августа американские власти запретили поставку в Россию оборудования для глубинной добычи нефти и газа в Арктике, а затем ввели санкции в отношении крупных российских нефте- и газодобывающих компаний. Американским фирмам теперь не разрешается поставлять им товары и технологии, необходимые для освоения месторождений нефти на глубоководных участках и арктическом шельфе и кредитовать их на срок более 90 дней. Санкции США затронули более 90 процентов российского нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу.

19 декабря президент США ввел новые санкции в связи с Крымом, запретив экспорт на полуостров любых американских товаров, услуг или технологий и ввоз на территорию США продукции из Крыма. Министру финансов было предоставлено право наложения санкций на физические лица и компании, работающие в Крыму.

2015-2016 годы: банки, ВПК, ГРУ и ФСБ

За два последующих года США существенно расширили существующие санкционные списки, добавив в них в том числе "дочек" компаний, в отношении которых уже действовали ограничения.

В июне 2015 года Вашингтон ввел наказание для любых иностранных банков, осуществляющих финансовые операции с внесенными в санкционные списки российскими юридическими и физическими лицами. С этого момента иностранным банкам-нарушителям может быть запрещено открытие корсчетов в США, а на существующие у них корсчета могут быть наложены жесткие ограничения.

В 2016 году под санкции впервые попали 11 российских производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности, в том числе лидеры российского рынка "Ангстрем" и "Микрон".

В декабре 2016 года США впервые ввели санкции в отношении России, поводом для которых была не Украина, а возможные кибератаки со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС России и Федеральная служба безопасности.

2017 год: против "Северного потока-2"

В 2017 году поводами для санкций стали не только действия России по отношению к Украине, но и возможное вмешательство России в президентские выборы в США, борьба с коррупционерами в рамках "закона Магнитского" и интересы национальной безопасности США. Некоторые из предлагаемых санкций имели не столько политический характер, сколько были нацелены на продвижение экономических интересов США.