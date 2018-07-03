От насмешек и страха до свободы и принятия: жизнь геев в Хельсинки за последние 40 лет радикально поменялась

Лето 2018. В Хельсинки везде развеваются радужные флаги. Когда Петер Улъемарк в 1970-ые годы осознал свою гомосексуальность, он и представить не мог, что в один прекрасный день его родной город будет приветствовать на своих улицах людей всех ориентаций, пишет YLE.

Когда Петер Улъемарк появился на свет, такие люди, как он, считались больными преступниками. Гомосексуальность декриминализировали в Финляндии в 1971 году, а из списка болезней ее исключили только в 1981 году.

- Гомосексуальность считалась болезненным отклонением, в то время о ней надо было молчать, гомосексуалов клеймили, унижали -вспоминает Улъемарк.

В 1970-ые годы в Финляндии работало всего два телеканала. Гей-парады или держащиеся ра руку однополые пары были явлением из ряда вон выходящим.

- Если ты хотел с кем-то встречаться, это надо было делать за закрытыми дверями. А если люди, например, хотели увидеться в кафе, то нельзя было привлекать к себе внимание, — рассказывает Улъемарк.

В столице, однако, было несколько мест, где практиковались чуть более свободные нравы.

В 1970-х в СМИ муссировались скандалы, связанные с гомосексуалами.

- Считалось абсолютно нормальным в газетах высмеивать и разоблачать людей нетрадиционной ориентации.

Наряду с высмеиванием геи подвергались прямой дискриминации.