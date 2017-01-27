От Киева через ООН потребуют извиниться за ущемление крымчан в правах

Авторы проекта резолюции Генассамблеи ООН о нарушениях прав жителей Крыма в украинский период представили его журналистам в Cимферополе. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил глава общественного совета при Госкомитете Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Николай Кузьмин, передает ТАСС.

Копия документа есть в распоряжении агентства. ”Этот проект будет передан в МИД РФ”, — уточнил Кузьмин.

Документ отражает ситуацию с соблюдением прав человека в Крыму с 1991 по 2014 год. В частности, авторы призывают Киев ”принести крымчанам публичные извинения за нарушения прав человека 23 года”. Также предлагается осудить дискриминационные меры, разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды в отношении жителей полуострова. Отдельным пунктом вынесены блокады региона: водная, транспортная, продовольственная, энергетическая.

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Кроме того, проект резолюции, составленный местными правозащитниками, юристами и политологами, затрагивает проблему нарушения прав украинцев на территории страны после насильственной смены власти в 2014 году.

Накануне в правительстве Украины объявили, что кабмин готовит план по реинтеграции Крыма в состав страны. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш пояснил, что стратегия предусматривает оказание жителям этих территорий административных услуг, предоставление возможности дистанционного образования. Подобная программа, по его утверждению, будет реализовываться и в неподконтрольных Киеву частях Донбасса.

О том, что крымские власти подготовили проект резолюции о нарушениях прав человека в ”украинский” период, стало известно 16 января. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал документ заделом на будущее, так как, по его мнению, пока европейские страны предвзято относятся к данным о ситуации на полуострове.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам состоявшегося референдума. Киев считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве же считают вопрос крымского статуса закрытым.