25.11.2018, 22:36

”Оружие применяется на поражение”. Киев обвинил Россию в захвате украинских военных кораблей вблизи Керченского пролива. ФСБ подтвердила факт захвата и обстрела

 (159)
дополнено в 23.30
rus.delfi.ee
EST 43
”Оружие применяется на поражение”. Киев обвинил Россию в захвате украинских военных кораблей вблизи Керченского пролива. ФСБ подтвердила факт захвата и обстрела
InfoResist ‏

Катера пограничного управления ФСБ России открыли огонь по укра, информирует Meduza со ссылкой на фейсбук командования Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Сообщается, что огонь был открыт после выхода украинских судов из российских территориальных вод. В результате обстрела потерял ход бронированный артиллерийский катер ”Бердянск”. Ранен один человек.

”Оружие применяется на поражение”, — говорится в сообщении ВМС Украины.

До удара по украинским кораблям командование ВМС Украины сообщило, что российские катера начали преследование украинских судов и потребовали остановиться под угрозой применения оружия.

ФСБ подтвердила факт обстрела и задержания украинских боевых кораблей. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, информирует Lenta.ru.

«Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19.00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ», — говорится в сообщении. Уточняется, что украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование.

«С целью принудительной остановки применено оружие. В результате в территориальных водах России в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — отмечается в сообщении ФСБ.

Инцидент произошел после того, как ФСБ обвинила три украинских корабля в нарушении российской государственной границы близ Керченского пролива и неподчинении властям. В спецслужбе назвали случившееся провокацией, командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Вскоре Керченский пролив был перекрыт, а из Крыма в данный район была направлена российская боевая авиация.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Оружие применяется на поражение”. Киев обвинил Россию в захвате украинских военных кораблей вблизи Керченского пролива. ФСБ подтвердила факт захвата и обстрела

25.11.2018
Катера пограничного управления ФСБ России открыли огонь по укра, информирует Meduza со ссылкой на фейсбук командования Военно-морских сил (ВМС) Украины.
Подробнее



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таран российскими пограничниками украинского корабля, брошенные в Таллинне в клетках собаки и сожжение эстонского сыра в России

25.11.2018
В Азовском море произошел инцидент, который обе стороны, российская и украинская, называют провокацией.

В Таллинне обнаружили восемь собак, оставленных неизвестным в трех клетках. Рядом была очень странная записка на английском.

В Ленобласти сожгли больше тонны привезенной из Эстонии ”санкционки”, в том числе сыр эстонского производства.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее


ГРАФИК: Падения и взлеты соцдемов. Смотрите, как снижался уровень поддержки Социал-демократической партии в последние четыре года

25.11.2018
Еще в прошлом году социал-демократы были довольно популярны у избирателей, но сегодня картина уже другая — партию поддерживает только 7 процентов имеющих избирательное право граждан Эстонии.
Подробнее

-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
77,40 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
113,40 €
-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182004
124,20 €
74,52 €

ФОТО: Киоски на нарвском рынке ”Энергия” ликвидируют, но торговля там продолжится несмотря ни на что

25.11.2018
Уже к концу ноября все киоски на нарвском рынке ”Энергия”, разрешения на эксплуатацию которых давно просрочены, будут снесены. Торговцы возмущены, но некоторые из них не собираются покидать территорию, и силой их выдворять оттуда власти и не собираются, и не имеют на это права.
Подробнее




22 вещи, которые все должны выкинуть из дома. И вы тоже

25.11.2018
Когда мы взрослеем, мы начинаем по-другому относиться к вещам — мы избавляемся от того, что не имеет для нас ценности, и храним то, что действительно важно. Good Housekeeping рассказывает о проверенных способах профилактики синдрома Плюшкина.
Подробнее

ФОТО: Зачем на литовско-латвийской граница установили 40-метрового дракона

25.11.2018
Фестиваль света Staro Rīga послужил отличным началом для ярких световых шоу этого года. На этой неделе эстафету в странах Балтии подхватил Пакруойский усадебный комплекс, расположенный в Литве, всего в 130 км от Риги. Вчера, 24 ноября, здесь торжественнно открыли международный фестиваль "Большие китайские фонари".
Подробнее

’’Проблемы’’ в сексе, которые считаются нормой, или Когда стоит беспокоиться

25.11.2018
У всех нас есть определенные представления относительно того, что мы считаем удовлетворительной сексуальной жизнью. Есть нюансы, о которых беспокоятся пары, вообще не представляют собой проблему. Следующие семь факторов НЕ означают наличие проблем в сексуальной жизни, пишет “Обозреватель”.
Подробнее