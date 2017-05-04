Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" могут наказать Россию и Украину, которые оказались в центре скандала после недопуска российской исполнительницы Юлии Самойловой в Киев.

"С точки зрения украинского права ситуация ясна, но с точки зрения Европейского вещательного союза (EBU), это нарушение", — заявил в интервью каналу ZDF глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

Он также заявил, что наказана должна быть и Россия, так как представители РФ не принимали участие в обязательных конкурсных мероприятиях в этом году.

"Будут ли наложены санкции на Украину и Россию? Да, потому что нас обязывает устав", — заявил Фрацлинг, уточнив, что ситуация с обеими странами будет обсуждаться на следующей неделе.

Какое именно наказание ждет Россию и Украину, он не сказал, отметив, что устав EBU предусматривает разные варианты: от штрафа до запрета на участие на срок до трех лет. Таким образом, обе страны могут быть лишены права участвовать в "Евровидении" в 2018, 2019 и 2020 годах.

Ранее СБУ запретила российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой въезд на Украину, мотивировав это тем, что певица выступала в Крыму, который официальный Киев считает своей территорией.

Российские телеканалы приняли решение не транслировать конкурс, финал которого пройдет в Киеве 13 мая.