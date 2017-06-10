Опубликованы кадры перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27

В официальном Twitter Министерства обороны США опубликованы кадры, на которых запечатлен перехват американских бомбардировщиков российским Су-27 в небе над Балтийским морем. В ведомстве назвали снимки фотобомбой, а также отметили, что перехват был безопасным, пишет Lenta.ru.

На кадрах, сделанных 9 июня во время учений Baltops, запечатлен российский истребитель Су-27, сопровождающий группу самолетов, среди которых бомбардировщик B-52, два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer, а также самолет-дозаправщик KC-135R, сообщает CBS News.

Ранее, 9 июня, официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил о перехвате KC-135R российским Су-27. Он отметил, что маневр был безопасным, а сам инцидент не вызвал беспокойства Вашингтона, передает РИА Новости.

За несколько дней до этого в Минобороны России сообщили, что Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.

Военно-морские учения Baltops проходят в Балтийском море с 1 июня и продлятся до 18 июня. В маневрах принимают участие 50 военных кораблей, свыше 50 самолетов и вертолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих 14 стран: Бельгии, Дании, Эстонии, Польши, Финляндии, Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, Великобритании, Швеции и США.