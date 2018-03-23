Опубликованы финальные результаты Путина на выборах президента

Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 76,69 процента голосов. Таковы финальные итоги голосования, содержащиеся в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии в пятницу, 23 марта, передает ТАСС.



Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

Далее идут кандидат от партии ”Гражданская инициатива” Ксения Собчак (1,68 процента), глава федерального политкомитета партии ”Яблоко” Григорий Явлинский (1,05 процента), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76 процента), лидер партии ”Коммунисты России” Максим Сурайкин (0,68 процента), кандидат от партии ”Российский общенародный союз” Сергей Бабурин (0,65 процента).

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя победу Путина, выразил мнение, что избирателей объединило вокруг главы государства давление западных стран. Именно это, отметил представитель Кремля, помогло президенту набрать такое большое количество голосов.

Выборы главы государства состоялись в России 18 марта. Явка составила 67,47 процента.