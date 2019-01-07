07.01.2019, 11:23

ООН заявляет об увеличении числа беженцев в мире

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Deutsche Welle
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Pagulaste vastuvõtt Trapanis
Pagulaste vastuvõtt TrapanisFoto: Madis Veltman

К середине 2018 года в мире насчитывалось около 68,8 млн мигрантов, перемещенных лиц и тех, кто ищет убежище. Это на 300 тысяч больше, чем на конец декабря 2017 года, сообщает в воскресенье, 6 января, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (UNHCR).

Число заявок на получение убежища в Германии вместе с тем снизилось на 20 процентов. В первые шесть месяцев 2018 года было подано 81,8 тысяч заявок, за тот же период в 2017 году — 101 тысяча, в 2016 году — 387,7 тысяч.

Миграционный кризис сейчас разворачивается в Бангладеше и Ливане, заявляют в UNHCR. Каждый третий беженец из Сирии, большинство покинувших свою страну сирийцев живут в Турции (3,6 млн), Ливане (968,1 тысяч) и Иордании (667,2 тысячи). В Германии живут 514 тысяч выходцев из Сирии.

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