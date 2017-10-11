ООН: в Европе растет сексуальная эксплуатация детей из числа беженцев

Во всем мире и, в частности, в странах Западной Европы, растут масштабы торговли детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Основные жертвы таких преступлений — дети из числа беженцев, сообщает Центр новостей ООН.

Об этом говорится в совместном докладе Специального докладчика по вопросу о торговле детьми и их сексуальной эксплуатации Мод де Бур Букиккио и Специального докладчика по вопросу о торговле людьми Марии Грации Джаммаринаро. Он представлен на рассмотрение делегатов 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Конфликты, стихийные бедствия и гуманитарные катастрофы вынуждают детей покидать родные места в поисках защиты и безопасности в других странах. Но нередко юные беженцы, особенно те, которые оказались без сопровождения взрослых, попадают в руки преступников, в том числе в западных странах.

Так, из приюта на севере Франции контрабандисты перевозили детей-беженцев в Испанию с целью сексуальной эксплуатации. Эти дети должны были ”заработать” на то, чтобы их незаконно переправили в Лондон. В том же районе Франции некоторые подростки, утверждавшие, что они взрослые, открыто занимались проституцией, опять-таки для того чтобы оплатить услуги контрабандистов. Они получали около 5 евро за одно ”общение” с клиентом. Каждому надо было собрать порядка 7000 евро — такую сумму с них требовали контрабандисты за доставку в Великобританию .

Правозащитники ООН отметили, что в 2016 году во всем мире дети составляли 51 процент от общего числа беженцев — 22,5 миллиона.

Эксперты ООН подчеркнули, что все государства несут основную ответственность за защиту детей, находящихся в пределах их территории или под их юрисдикцией, независимо от их статуса.