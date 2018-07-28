28.07.2018, 15:40

ООН: Лесные пожары в Северном полушарии ускорят глобальное потепление

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NEWSru.com
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Portugali metsapõleng
Иллюстративное фото. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA, AFP

Природные пожары, охватившие в июле ряд районов в Северном полушарии Земли, окажут долгосрочное негативное воздействие на климат планеты, передает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), являющуюся специализированным учреждением ООН.


"Эти пожары опустошительны для ряда регионов, с долгосрочными последствиями для окружающей среды, экосистем, здоровья людей и климата", — заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис. Вследствие пожаров, отметила она, в атмосферу попадает углекислый газ (СО2), что "способствует глобальному потеплению", пишет NEWSru.com.

По словам Нюллис, "первозданная природа Арктики особенно чувствительна и хрупка", и потепление там происходит быстрее, чем в других регионах планеты. Частицы дыма оседают на снег и лед, и вследствие этого о солнечное излучение будет поглощаться больше, чем прежде, что ускорит потепление в Арктике. Кроме того, пожары усиливают риск таяния вечной мерзлоты, что чревато высвобождением метана, являющегося, как и СО2, парниковым газом.

Многодневный пожар под Талси: местами возобновилось горение открытым пламенем
Как подчеркнула Нюллис, нынешние пожары в Северном полушарии примечательны тем, что ряд из них "происходят в непривычных местах", в частности, в Скандинавии. Официальный представитель напомнила, что согласно проведенному недавно исследованию, таежные леса на Земле "горят сейчас с частотой, которой не было на протяжении 10 тысяч лет". С 70-х годов прошлого века, напомнила официальный представитель, существенно выросли частота и масштабы природных пожаров также в Южной Европе.

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Как подчеркивают в ВМО, помимо непосредственного риска для жизни и здоровья людей, которые представляют природные пожары, опасны также продукты горения. В атмосферу попадают загрязнители — "смесь опасных газов и мелких частиц, способных вызывать раздражение глаз и дыхательной системы". Воздействие дыма может приводить к ухудшению работы легких, бронхитам, усугублять астму и вызывать преждевременную смерть.

По словам Нюллис, природные пожары в этом году затронули, по оценкам, площадь более 90 тысяч гектаров в Сибири, а дым от этих пожаров достиг Аляски, северо-запада Канады и, возможно, западного побережья Гренландии.

"Охладить планету" попытались бомбардировкой

В Швеции зарегистрировано более 50 пожаров на 30 тысячах гектаров. Для борьбы с огнем ВВС страны даже сбросили с истребителя JAS-39 Gripen бомбу с лазерным наведением на горящий лес. Бомбардировка велась с высоты 3 тысяч метров. На подобные меры власти пошли, когда лесные пожары стали подбираться к городу Эльвдален, вблизи которого расположен старый военный полигон.

Пожар удалось потушить в радиусе до 100 метров от точки удара, передает The Local. Бомба точно поразила цель диаметром в 1 метр.

В понедельник огнем были охвачены 25 тысяч гектаров. Это почти в два раза больше, чем горело в 2014 году. Тогда огонь охватил 14 тысяч гектаров. Такого пожара Швеция не видела 40 лет.

В США, по состоянию на 26 июля, насчитывалось 68 природных пожаров, в основном — в западных штатах, и с начала года они охватили 1,5 млн гектаров.

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