ООН: Лесные пожары в Северном полушарии ускорят глобальное потепление

Природные пожары, охватившие в июле ряд районов в Северном полушарии Земли, окажут долгосрочное негативное воздействие на климат планеты, передает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), являющуюся специализированным учреждением ООН.
"Эти пожары опустошительны для ряда регионов, с долгосрочными последствиями для окружающей среды, экосистем, здоровья людей и климата", — заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис. Вследствие пожаров, отметила она, в атмосферу попадает углекислый газ (СО2), что "способствует глобальному потеплению", пишет NEWSru.com.
По словам Нюллис, "первозданная природа Арктики особенно чувствительна и хрупка", и потепление там происходит быстрее, чем в других регионах планеты. Частицы дыма оседают на снег и лед, и вследствие этого о солнечное излучение будет поглощаться больше, чем прежде, что ускорит потепление в Арктике. Кроме того, пожары усиливают риск таяния вечной мерзлоты, что чревато высвобождением метана, являющегося, как и СО2, парниковым газом.