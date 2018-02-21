"Он очень хочет власти": кто такой Павел Грудинин и зачем он пошел в президенты

Кандидат в президенты Павел Грудинин появился на выборах неожиданно и сразу стал врагом власти номер один. Почему коммунисты выбрали именно его, почему к нему особое отношение государственных СМИ и зачем беспартийному директору совхоза идти на выборы?

На собственной встрече с избирателями кандидат Грудинин выступает меньше всех. Он приходит на встречу в компании трех охранников и вместе с членами компартии слушает дифирамбы в свой адрес за столом на сцене.

"Я всем говорю, что в Петербурге впервые поцеловал девушку, и мне очень понравилось!" — рассказывает Грудинин со сцены киноконцертного зала "Колизей" в Санкт-Петербурге. Зал коммунисты сняли у христиан-пятидесятников из миссии "Благая весть". Члены петербургского отделения КПРФ уверили Би-би-си, что дело не в идеологии: больше никто сдать зал в Санкт-Петербурге не согласился.

Зал на 700 человек набит до отказа — в основном, пожилыми людьми и партийным активом коммунистов.

До декабря 2017 года рядовые члены компартии, как и большинство граждан России, ничего не слышали о Павле Грудинине. Пока бессменный лидер коммунистов Геннадий Зюганов, уже четыре раза занимавший второе место на президентских выборах, не предложил выдвинуться в президенты от КПРФ 57-летнему беспартийному директору ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлу Грудинину.

Однако рядовых членов компартии неожиданность кандидатуры не смутила. "Я всегда голосовала за КПРФ, мне 80 лет. Грудинин практик в сельском хозяйстве и строительстве. Зюганов тоже заслуженный человек, у него есть пасека. Но Грудинин человек дела", — в восторге говорит одна из участниц петербургской встречи. На прощание сторонники дарят ему статуэтку крейсера Аврора, карельский мед и торты.

Спустя два месяца с начала кампании он второй в рейтинге кандидатов после Путина и может обогнать даже ветерана президентских выборов Владимира Жириновского, показывает последний опрос ВЦИОМ (опрос 3000 респондентов от 9-11 февраля 2018 года). А на государственных телеканалах Грудинин стал главной мишенью среди всех кандидатов — его критикуют чаще, чем всех его соперников.

"Наш колхозник"

К 1977 году, когда Грудинин окончил школу, культ личности Сталина уже 20 лет как был осужден. Сейчас кандидат от КПРФ называет Сталина лучшим руководителем страны за сто лет, но тогда к политике он был равнодушен, говорит его однокурсник и друг Андрей Бурыкин.

"Говорить о политических взглядах было не принято, не то чтобы запрещалось, скорее, было не интересно. Политики хватало во всех СМИ, так что потребности говорить на эти темы не было. Культ Сталина был осуждён на партсъезде, мы об этом знали, и нам было этого достаточно", — рассказывает Бурыкин.

Что при Грудинине было уже тогда — так это его усы, ставшие теперь частью его политического имиджа. "Доброжелательный молодой человек с юношескими усиками", как описывает его одноклассница Елена Александрова (Осьминина), пришел в физматкласс школы №866 в девятом классе. В школе учились в основном дети работников атомной промышленности и сотрудников находящегося неподалеку Московского завода полиметаллов.

Грудинин не был мальчиком из простой семьи: его отец служил главным экономистом подмосковного совхоза им. Ленина, мать работала бухгалтером там же. На выпускной вечер старший Грудинин привез всем клубнику из совхоза. "Каждая ягода была размером с доброе яблоко", — вспоминает Александрова. Но своим достатком Грудинин никогда не кичился, а в классе носил доброе прозвище "наш колхозник", добавляет она.

Именно совхоз обеспечил ему высшее образование и дальнейшее трудоустройство. Грудинин поступил в Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина (сейчас — РГАУ-МСХА им. Тимирязева) на льготных условиях — совхоз им. Ленина выделил ему стипендию, чтобы потом он вернулся туда работать.

Что молодой Грудинин умел всегда — это выстраивать отношения с людьми: в институте Грудинин был заводилой и душой компании, рассказывает его однокурсник Бурыкин.

Грудинину нравилось быть в гуще событий. "На старших курсах он возглавил культурную жизнь факультета, став культоргом (организатором культурных мероприятий для студентов). <…> Мы ездили с агитбригадой с концертами по колхозам во время осенних уборочных работ", — говорит Бурыкин.

Как и предполагалось по условиям выделения стипендии, после окончания вуза он сразу пошел в совхоз, став помощником бригадира тракторной бригады и дослужившись до заместителя директора по коммерческим вопросам.

Из комсорга в предприниматели

В 1995 году тогдашний директор совхоза им. Ленина Петр Рябцев собрал коллектив и объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Своим коллегам он посоветовал избрать директором своего заместителя — Павла Грудинина.

"Те, кто претендовал на это место, по возрасту не подходили. А он молодой был, имел опыт в хозяйстве", — говорит сейчас Рябцев.

К этому времени совхозов уже формально не существовало и совхоз им. Ленина стал коллективным сельскохозяйственным предприятием. Закрытым акционерным обществом он стал уже при Грудинине — через три месяца после того, как работники выбрали его на должность директора.

Однако спустя двадцать лет Рябцев вспоминает о своем преемнике с неприязнью. "Он мошенник. Не буду за него голосовать", — коротко сказал он корреспонденту Би-би-си.

Грудинин на такую характеристику не в обиде и рассказывает свою версию событий. По версии Грудинина, место директора тогда освободилось не из-за здоровья его предшественника, а из-за найденных семьей Грудининых нарушений в работе руководителя. "Тогда он отправил треть всего имущества в уставные капиталы различных фирм, где мы имели 5%, а он 30%", — утверждает он. По его словам, это вызвало трудности с выплатой зарплат. Грудинин и его отец показали Рябцеву отчет ревизионной комиссии, утверждает он, и Рябцев принял решение уйти.

Бывший и пионером, и комсомольцем, и членом КПСС, Грудинин после распада СССР быстро понял новые правила предпринимательства, отношений с властями и завел влиятельных друзей. Основным его капиталом стали принадлежащие совхозу им. Ленина земли, спрос на которые в середине девяностых оказался довольно высок.

В 1995 году ЗАО "Совхоз имени Ленина" продало 5,6 га земли бизнесмену Аразу Агаларову, которого СМИ называли близким к руководившему тогда Подмосковьем губернатору Борису Громову. Там Агаларов построил первый торговый дом "Твой дом". Отношения с Агаларовым и сейчас Грудинин описывает как "самые теплые и дружеские".

"У нас тогда было решение акционеров, что одна сотка [земли, проданной Агаларову] будет стоить не дешевле 1500 долларов, это тогда была рыночная цена. Тогда спрос на подмосковную землю не был таким, как сейчас. Могу сказать, что в последнее время цена за нашу сотку не ниже 27 тысяч евро", — рассказывает Грудинин.

Позже Грудинин стал партнером Агаларова по бизнесу — совхоз владел 10% акций ТЦ "Вегас" в 2009-2010 гг. Затем Грудинин их, по его словам, "дорого продал". Агаларов не ответил на просьбу Би-би-си об интервью.

Среди последних сделок — продажа земли шведскому ритейлеру IKEA. В 2016 году совхоз продал 9 га под новый магазин. Эксперты оценивали эту сделку в 500-700 млн рублей.

Особо ценную землю, подальше от МКАД, Грудинин внес в уставный капитал совхоза. Земельные сделки до сих пор составляют основной доход сельхозпредприятия. За последние пять лет доходы от сельского хозяйства составляют от 38 до 55% в доходах предприятия, говорит Грудинин. Ежемесячная зарплата самого Грудинина в прошлом году составляла 2 млн рублей, рассказал он Би-би-си.

В общей сложности, по словам Грудинина, совхоз владеет 2000 га земли. Бизнес у Грудинина средний — по его словам, в совхозе работает около 300 человек.

Раз в несколько лет продажу земель совхоза пытались оспорить бывшие владельцы земель, бывшие акционеры и пайщики. С тех пор, как совхоз стал акционерным обществом, "обманутые пайщики" пытались добиться через суд у Грудинина возвращения участков земли. По их словам, в 1995 году Грудинин купил их акции совхоза и обещал выдать землю, но не сделал этого. Грудинин утверждает, что в совхозе никогда не было паев и что договоренностей о том, что бывшим акционерам будет выдана земля, не было.

Сам он называет теперь эти суды "попытками рейдерского захвата". Но требования акционеров и суды подтолкнули его к занятию еще и политикой.

Образцовый единоросс

Одной из главных причин прихода Грудинина в политику стала необходимость защитить свой бизнес, говорит депутат Мособлдумы от КПРФ, близкий соратник Грудинина Александр Наумов. По этой же причине, по словам самого Грудинина, он получил второе высшее образование по специальности "юриспруденция" в РАНХиГС.

Депутатом областной думы Грудинин был почти полтора десятка лет — в 1997-2011 годы. За эти годы он успел побывать членом партии-прародительницы "Единой России" "Единство" (1999-2001 гг.) и самой "Единой России" (2007-2010 гг.). В 2000 году Грудинин стал одним из четырнадцати доверенных лиц Владимира Путина, который тогда впервые баллотировался в президенты.

Он не просто пошел в партию власти — он искренне дружил с действующей властью. "Как-то раз он оделся в костюм Деда Мороза и ходил по руководителям области — по заместителям губернатора, министрам — поздравлял их и дарил подарки. Дело было в 1998 или 1999 году, тогда [московская] областная дума и администрация области сидели в соседних зданиях на Старой площади", — рассказывает о Грудинине бывший подмосковный чиновник, политолог Олег Иванов. Он знаком с Грудининым с 1997 года, когда тот впервые избрался в Мособлдуму.

Для подмосковных чиновников поступок Грудинина под Новый год был неожиданным, говорит Иванов. "Мособлдума состояла из бизнесменов, врачей, учителей, которые стали депутатами — и им этого было достаточно. А Грудинину этого было мало", — отмечает Иванов.

В областной думе Грудинин был заместителем председателя комитета по бюджету. "Сотрудники аппарата Мособлдумы относились к нему неоднозначно. Для них он был слишком активен и высокомерен, вел себя как настоящий "новый русский". С теми, кого считал ниже себя, он общался через губу", — говорит Иванов.

Грудинин наладил отношения как с первым губернатором Московской области Анатолием Тяжловым и его командой, так и с Борисом Громовым, говорит Иванов.

Власть в лице Громова ему активно помогала в начале нулевых, рассказывает Иванов: "Громов на базе своего избирательного штаба создал комитет по делам территориальных образований и общественных территориальных связей. И нас всем комитетом в 2002 году вывезли в совхоз и активно просили помогать ему избраться депутатом".

Сам Грудинин не скрывает, что в нулевые он поддерживал "очень хорошие отношения" с Громовым и его командой, которая включала в себя нынешнего губернатора Ростовской области, а тогда — руководителя Ленинского района, где находится совхоз, Василия Голубева. По его собственным словам, в 2007 году накануне очередных выборов в областную думу он пришел к Громову и сказал, что хочет избираться от КПРФ. "Он сказал: "Нет, ты пойдешь от моей партии". И меня за две недели приняли в "Единую Россию"", — рассказывает Грудинин.

В беседе с Би-би-си Грудинин называет Громова исключительно по имени-отчеству. "Совхоз, между прочим, сейчас работает благодаря в том числе Борису Всеволодовичу Громову. Потому что именно он был "белым рыцарем" — есть такое понятие в рейдерских атаках. Он защитил в свое время совхоз от нескольких попыток захвата", — рассказывает Грудинин.

По его словам, Громов даже обещал ему поддержку в борьбе за пост главы Ленинского района, когда тот освободится.

"Не командный человек"

Но дружбу разрушили политика и земельный вопрос.

Отношения стали портиться в конце нулевых. Одной из основных причин конфликта стала муниципальная реформа. "Совхоз имени Ленина" — это не только предприятие, но и одноименное сельское поселение. В 1990-е годы вопросы по строительству и земельным вопросам решались на уровне сельского поселения, в руководстве которого сидели лояльные директору совхоза люди.

Согласно муниципальной реформе, вопросы строительства и земельных отношений должны были быть переданы руководству более крупного образования — Ленинского района, в состав которого входил совхоз.

Грудинин придумал решить проблему политически, и выдвинул сотрудников совхоза на выборы в совет депутатов сельского поселения "Совхоз имени Ленина". Это не понравилось ни администрации области, ни руководителю Ленинского района Голубеву.

"Команда Громова хотела, чтобы я снял их (сотрудников совхоза) с выборов. Я не согласился, и мне объявили выговор в "Единой России" за то, что я не выполняю их распоряжения", — говорит Грудинин.

Сам Грудинин захотел баллотироваться на пост главы Ленинского района, но Громов и единороссы поддержали другого кандидата.

"После того как Голубева отправили работать губернатором в Ростов, я пришел к Громову и говорю: "Слушайте, Борис Всеволодович, мы же с вами говорили, что если каким-то чудесным образом место главы Ленинского района освободится, вы меня поддержите?" Он сказал: "Ты знаешь, я подумал, у меня есть заместитель, я считаю, что он лучше". А я не согласился этим. И вышел из партии", — рассказывает Грудинин. Громов в интервью Би-би-си отказал.

Грудинин пошел на выборы как самовыдвиженец, но его не зарегистрировали из-за брака в подписных листах.

"Грудинин не смог встроиться во власть, хотя и хотел. Он излишне самолюбив. В политике где-то нужно с чем-то согласиться, быть гибче, иногда переступать через себя. Работа в команде это подразумевает. А он не командный человек. Его трудно контролировать, поэтому с ним сложно сработаться", — рассказывает теперь его давний коллега Иванов.

Громов и его команда ушли из Подмосковья в 2012 году. С новым губернатором Андреем Воробьевым Грудинин так и не сдружился. Он не скрывает своей нелюбви к нему:

"Я с ним лично не знаком, но считаю, что он говорит одно, а делает другое. Он говорит, что он пришел помогать людям, а на самом деле отобрал у них бесплатный проезд в общественном транспорте. Он говорит, что пришел развивать бизнес, а при этом наш совхоз только через суд запускает котельную и жилой дом", — говорит теперь Грудинин.

Окончательно разорвав отношения с "Единой Россией" и с когда-то столь дружественными подмосковными властями, Грудинин начал искать новых политических союзников.

Другой фаворит

К началу 2016 года в КПРФ начали вслух обсуждать, что партии нужно обновление. Партию раздирали внутренние противоречия и неопределенность с выбором преемника Геннадия Зюганова, который не скрывал свои проблемы со здоровьем и нежелание снова переживать физически изматывающую процедуру выборов.

В сентябре 2016 года на выборах Госдумы коммунисты потеряли почти половину мест в нижней палате парламента — сейчас неофициально члены компартии признаются, что плохой результат кампании был связан, в том числе, с тем, что разные силы в партии продвигали собственные интересы.

Грудинин к тому моменту уже нашел в лице коммунистов новых политических союзников. По его словам, с коммунистами он поддерживал отношения "много лет", но особенно сблизился после выхода из "Единой России" в 2010 году.

В 2011 году Грудинин снова баллотировался в Мособлдуму, на этот раз от КПРФ. Но до самого голосования так и не дошел: его регистрацию отменили из-за интервью "Русскому репортеру", где он высказался о миграционной политике. Мособлсуд счел интервью экстремистским. Через несколько лет Верховный суд отменил постановление Мособлсуда. В 2016 году Грудинин участвовал и в думских выборах от компартии, но не набрал достаточно голосов.

В декабре 2016 года Зюганов опубликовал программную статью "Время властно требует новой политики", в которой назвал имена людей, которые могли бы стать кандидатами в президенты от КПРФ — всего в списке был 21 человек.

Среди них был и Грудинин. Но к этому времени Зюганов уже выбрал совсем другого фаворита, уверяют Би-би-си три члена КПРФ, попросившие об анонимности. Это был губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Левченко, неожиданно выигравший на выборах губернатора Иркутской области у кандидата-единоросса Сергея Ерощенко, считался символом успеха компартии. Со времени возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году это был единственный победивший в губернаторской гонке кандидат — не единоросс, не согласованный заранее Кремлем.

Неофициально Зюганов уже представлял соратникам Левченко как возможного участника будущих президентских выборов и всячески склонялся к его кандидатуре, говорит собеседник Би-би-си в руководстве КПРФ.

Но с трудом получивший губернаторский пост и пытающийся всеми силами удержать его Левченко не захотел президентской кампании, говорят источники Би-би-си. "Около года назад он сам дал понять, что не хочет выдвигаться и что для него важно остаться в Иркутской области", — рассказывает собеседник в партии. В разговоре с Би-би-си летом 2017 года Левченко на вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты, также ответил отрицательно.

Коммунистический фронт

Одним из способов оживить партию стала коалиция с "Национально-патриотическими силами России" (НПСР) — объединением сторонников монархических и националистических взглядов. Среди "команды народных лидеров", которых организация рассматривала в качестве возможных кандидатов в президенты были полковник Владимир Квачков (осужден за организацию вооруженного мятежа), один из основателей партии "Яблоко" Юрий Болдырев и известный националистическими взглядами генерал Леонид Ивашов.

"[Это было нужно] для пропаганды. Только Путин и Грудинин теперь способны предъявить, что за ними коалиция", — объясняет появление этого союза собеседник Би-би-си в руководстве партии.

Осенью 2017 года НПСР и КПРФ сблизились с движением "Левый фронт" Сергея Удальцова. Последний вышел на свободу в августе 2017 года после срока за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Новая коалиция НПСР и "Левый фронт" решили провести "народные праймериз" — предварительное голосование, в результате которого коалиция хотела найти кандидата в президенты, который устроил бы все объединенные левые силы. Голосование прошло в два тура на сайте "Левого фронта", и в нем победил директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин.

Теперь в компартии уверяют, что никакого отношения к организации "народных праймериз" не имели. Грудинин также уверяет, что организаторы голосования сами внесли его кандидатуру в список из 70 кандидатов без его разрешения.

Неожиданная консультация

К 22 декабря 2017 руководители региональных отделений собирались на съезд КПРФ в подмосковном пансионате управделами президента "Снегири". 95% участников съезда ехали с намерением поддержать Зюганова как кандидата в президенты на выборах 18 марта 2018 года. За него официально высказывались во время обсуждений в региональных отделениях в течение всего года, говорит собеседник Би-би-си в руководстве компартии.

Но накануне съезда, на собрании руководства партии 21 декабря, Зюганов официально объявил соратникам, что не пойдет на выборы и предложил поддержать Грудинина. В подробные объяснения своего выбора он не вдавался, сказав лишь об усталости и плохом самочувствии.

Неофициально ранее он объяснял однопартийцам, что не хочет участвовать в выборах, где против него, заслуженного ветерана политики, выставляется телеведущая Ксения Собчак — такие выборы он называл в частных беседах не иначе как цирком и фарсом. Кроме того, он, как руководитель партии, опасался проиграть Владимиру Жириновскому, которому соцопросы на тот момент давали второе место после Путина.

"Он воспринимает партию как личный проект, собирается покинуть пост руководителя только вперед ногами и не может позволить себе занять третье место", — объяснял Би-би-си один из однопартийцев Зюганова.

Дело не в победе Грудинина на "народных праймериз" — их результат учли как дополнительный аргумент, говорит знакомый Зюганова. Сам Зюганов помимо Левченко симпатизировал молодым коммунистам Юрию Афонину или Андрею Клычкову. Но молодые коммунисты не устраивали соратника зампреда ЦК КПРФ, отвечающего за все финансовые вопросы, Владимира Кашина. В выборе между разными силами Зюганов выбрал стороннего партийным разборкам человека Грудинина, уверены теперь коммунисты.

Настороженность в регионах из-за такой внезапной перемены кандидата осталась до сих пор, хотя уже была проведена разъяснительная работа и всем партийцам показали фильм о совхозе Грудинина "Территория социального оптимизма", говорят в партии.

При этом в 2017 году Грудинин прославился в YouTube. Видео с его выступлениями собирали миллионы просмотров. Его речь на Московском экономическом форуме с громким названием "Мужик реально без страха! СКАНДАЛЬНОЕ выступление Грудинина о Путине и коррупции в России", опубликованное в апреле, набрало 3,5 млн просмотров, хотя на самом деле оно состоялось еще в 2015 году. Похожим образом в последние годы прославились фермер Василий Мельниченко и бизнесмен Дмитрий Потапенко. Популярность Грудинина в интернете сыграла свою роль при выборе коммунистами кандидата в президенты, говорят в партии.

Что пошло не так?

До Нового года Грудинин выступал на государственных каналах и радио и рассказывал о собственных достоинствах. Но его выдвижение произвело в государственных СМИ почти эффект разорвавшейся бомбы.

В сети гуляют кадры, как Грудинин кричит на корреспондентов провластного издания "Лайф", когда те пытаются задать ему вопрос о его зарубежных счетах. В ответ гендиректор холдинга "Ньюс Медиа", куда входит "Лайф", Арам Габрелянов объявляет ему войну и сдерживает обещание: каждый день подконтрольные ему ресурсы выдают по новой публикации о кандидате. Например, в феврале "Лайф" обвинил Грудинина в том, что он якобы отправил в Донбасс погрызенную мышами гуманитарную помощь.

Ежедневно телеканалы выдают новую порцию сведений о Грудинине — от зарубежных счетов, которые он закрыл, но не уведомил об этом ЦИК, до пайщиков, которых он будто бы обманул еще в 1995 году.

Его нельзя назвать самым резким оппонентом действующей власти: фамилию Путина он произносит нечасто и в целом критикует в основном правительство, хотя обещает сократить президентский срок до четырех лет и разрешить занимать этот пост только два раза. Грудинин использует лексику оппозиционера Алексея Навального: "жулики и воры", "не врать и не воровать", но безотносительно личности президента.

Такого внимания от СМИ в этой избирательной кампании не удостоилась даже телеведущая Ксения Собчак, которая открыто призывает переголосовать по вопросу присоединения Крыма и подает в суд жалобу на выдвижения Путина. Вечный аллерген властей — политик Алексей Навальный — в зеркале государственных СМИ тоже отошел на второй план.

Несколько недель исследования "Медиалогии" показывают, что именно Грудинин — лидер по числу негативных публикаций в СМИ о нем. Штаб Грудинина уже подал более двух десятков жалоб на СМИ в Центральную избирательную комиссию.

Би-би-си ознакомилась с внутренним распоряжением, которое получили сотрудники одного из телеканалов по освещению деятельности кандидатов: в нем призывают не называть Грудинина "директором совхоза", а говорить о нем как об олигархе и предпринимателе. Сотрудники двух государственных телеканалов на условиях анонимности пояснили Би-би-си, что политика освещения Грудинина для них "очевидна".

На государственных телеканалах ничего не происходит просто так — негативные сюжеты — это отражение отношения властей. Чем же так напугал Кремль директор совхоза с семью процентами рейтинга?

По одной из распространенных версий — которую называет и сам Грудинин — Кремль таким образом выражает неудовольствие тем, что кандидат Грудинин не был с самого начала согласован руководством компартии с чиновниками администрации президента.

При этом собеседники Би-би-си в партии говорят, что после решения пленума предложить съезду в качестве кандидата в президенты Грудинина Зюганов поехал к главе администрации президента Антону Вайно. Официально коммунисты это отрицают — представитель Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко на вопрос Би-би-си, была ли эта встреча, ответил отрицательно. Грудинин также уверяет, что о таком не слышал.

Сотрудники администрации президента еще до декабря обсуждали плюсы и минусы от выдвижения Грудинина, рассказывал собеседник Би-би-си, не уполномоченный общаться с прессой по этому поводу. На внутренних совещаниях его участие в кампании поначалу было оценено как положительное для кандидата Путина — конструктивный, в меру системный, в меру левый.

Отношение к нему резко изменилось спустя уже пару дней после съезда. Во-первых, стало понятно, что он отнимает голоса прежде всего у электората самого Путина, который увидел в нем альтернативу действующему президенту, говорит один из собеседников Би-би-си, знакомый с ходом кампании. Во-вторых, Грудинин стал вести себя как популист и начал выражаться более резко, что в Кремле сочли срывом неформальных договоренностей, которые действовали между Зюгановым и Кремлем раньше.

"Нехорошо получается. Зюганову финансирование увеличили (бюджетное финансирование партии за каждый голос, поданный на выборах), он к Путину ходит, советы ему дает. А тут такое", — говорит другой собеседник Би-би-си, близкий к Кремлю.

Дорогой к Подмосковью

Сейчас все силы Грудинина и его команды брошены на то, чтобы противостоять государственным СМИ. Однако даже битва за президентский пост — не самоцель этой кампании.

Дело в том, что уже осенью 2018 года состоятся выборы губернатора Московской области. Именно этот пост, как утверждают двое знакомых Грудинина, интересует его больше президентского.

"Он очень хочет власти и всегда хотел. Для него участие в выборах президента — это прежде всего пиар, повышение узнаваемости", — говорит бывший подмосковный чиновник Олег Иванов.

Однако своей нелюбви к нынешнему губернатору Московской области Андрею Воробьеву кандидат Грудинин уже не скрывает, намекая, что именно подмосковные СМИ уделяют ему особое внимание.

"Из бюджета Московской области, в который мы платим налоги, финансируется телеканал "360". На котором очень много негативной информации обо мне. Вот такая у Воробьева позиция", — говорит Грудинин.

Гендиректор телеканала "360" Вячеслав Духин категорически не согласен с тем, что канал ведет кампанию против Грудинина, и с тем, что это как-то связано с подмосковными властями.

"На мой взгляд, есть существенные для предвыборной кампании события и факты, которые находят отражение в наших публикациях. У кандидата Грудинина всегда была возможность их прокомментировать, но он не всегда ей пользовался", — сказал Би-би-си Духин. Пресс-служба Воробьева в письменном ответе Би-би-си отрицает какое-либо влияние на редакционную политику канала "360".

На вопросы о том, собирается ли Воробьев идти на выборы 2018 года и боится ли конкуренции Грудинина, в пресс-службе правительства передали афоризм от самого Воробьева: "Всему своё время, будет день, и будет пища". Не поясняя, что это значит.

Сам Грудинин на вопросы о губернаторстве отвечает также коротко: "Да я страну возглавлю, какой губернатор".