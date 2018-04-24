"Он может повторить это снова": датскому изобретателю, обвиненному в зверском убийстве журналистки, грозит пожизненное заключение

Датский прокурор Якоб Бух-Йепсен, выступая с последним словом за два дня до вынесения приговора изобретателю Петеру Мадсену, который обвиняется в зверском убийстве шведской журналистки Ким Валль на борту своей самодельной подводной лодки, попросил суд приговорить подсудимого к пожизненному заключению из опасений, что он может вновь совершить преступление, передает AP.
В ходе своего выступления Бух-Йепсен подчеркнул, что, по его мнению, если Мадсен выйдет на свободу, "существует риск, что он может совершить аналогичное преступление". Прокурор попросил суд приговорить обвиняемого к пожизненному заключению или отправить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу до тех пор, пока он не перестанет представлять угрозу для окружающих.
Гособвинитель отметил, что Мадсен не сумасшедший, но из-за своих эмоциональных особенностей лишен сочувствия и чувства вины. Бух-Йепсен также процитировал заключение судебно-медицинской экспертизы, установившей наличие "психопатических отклонений" у изобретателя.
Адвокат Бетина Хальд Энгмарк, представляющая интересы Мадсена, в свою очередь, назвала произошедшее с журналисткой "историей ужасов", но подчеркнула, что эта история основана не на фактах, а на неподтвержденных инсинуациях.