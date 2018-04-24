"Он может повторить это снова": датскому изобретателю, обвиненному в зверском убийстве журналистки, грозит пожизненное заключение

"Это не обязанность моего клиента — доказывать свою невиновность. Это задача прокурора доказать, что Мадсен виновен", — отметила Энгмарк. По словам адвоката, Мадсен должен понести наказание только за то, что он совершил "чудовищный" акт расчленения тела Валль, и попросила суд заключить ее клиента под стражу всего на 6 месяцев.

Сам Мадсен, обращаясь к родителям погибшей, присутствовавшим в зале заседания, сказал: "Я очень, очень сожалею о том, что произошло".

Судебное рассмотрение этого дела началось 8 марта. Ожидается, что суд огласит приговор Мадсену в среду, 25 апреля.

Ким Валль планировала написать статью о Мадсене, который является создателем и владельцем самодельной подводной лодки Nautilus, но исчезла во время плавания на его субмарине в районе острова Рефсхалееэн вечером 10 августа прошлого года. Субмарину начали разыскивать на следующий день после того, как о пропаже Валль сообщил в полицию ее друг.

Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что Валль умерла после несчастного случая на борту его подлодки, когда ей на голову упала тяжелая крышка люка весом 70 килограммов. Мадсен заявлял, что похоронил женщину в море и хотел покончить с собой, затопив подлодку. Однако полиция Мадсену не поверила, и 14 августа ему предъявили предварительное обвинение в убийстве, отправив под арест.

Были начаты поиски тела Валль. В конце августа 2017 года дайверы обнаружили в море туловище женщины, в октябре — две ноги и голову, а также одежду и нож, а позже — пилу.

После обнаружения головы Валль полиция сообщила, что повреждений на черепе, которые обязательно были бы в случае падения ей на голову крышки люка, нет. Полиция предполагает, что женщина погибла либо от удушения, либо когда ей перерезали горло.

Согласно признанию Мадсена, Валль скончалась внутри подлодки из-за отравления угарным газом в то время, когда он находился на палубе. Мадсен также признал, что именно он расчленил тело журналистки и по частям выкинул в море. В то же время изобретатель продолжает отрицать свою причастность к убийству женщины.