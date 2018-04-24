24.04.2018, 07:31

"Он может повторить это снова": датскому изобретателю, обвиненному в зверском убийстве журналистки, грозит пожизненное заключение

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NEWSru.com
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Peter Madsen
Peter MadsenFoto: SCANPIX DENMARK, REUTERS

Датский прокурор Якоб Бух-Йепсен, выступая с последним словом за два дня до вынесения приговора изобретателю Петеру Мадсену, который обвиняется в зверском убийстве шведской журналистки Ким Валль на борту своей самодельной подводной лодки, попросил суд приговорить подсудимого к пожизненному заключению из опасений, что он может вновь совершить преступление, передает AP.

В ходе своего выступления Бух-Йепсен подчеркнул, что, по его мнению, если Мадсен выйдет на свободу, "существует риск, что он может совершить аналогичное преступление". Прокурор попросил суд приговорить обвиняемого к пожизненному заключению или отправить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу до тех пор, пока он не перестанет представлять угрозу для окружающих.

Гособвинитель отметил, что Мадсен не сумасшедший, но из-за своих эмоциональных особенностей лишен сочувствия и чувства вины. Бух-Йепсен также процитировал заключение судебно-медицинской экспертизы, установившей наличие "психопатических отклонений" у изобретателя.

Адвокат Бетина Хальд Энгмарк, представляющая интересы Мадсена, в свою очередь, назвала произошедшее с журналисткой "историей ужасов", но подчеркнула, что эта история основана не на фактах, а на неподтвержденных инсинуациях.

"Это не обязанность моего клиента — доказывать свою невиновность. Это задача прокурора доказать, что Мадсен виновен", — отметила Энгмарк. По словам адвоката, Мадсен должен понести наказание только за то, что он совершил "чудовищный" акт расчленения тела Валль, и попросила суд заключить ее клиента под стражу всего на 6 месяцев.

Сам Мадсен, обращаясь к родителям погибшей, присутствовавшим в зале заседания, сказал: "Я очень, очень сожалею о том, что произошло".

Судебное рассмотрение этого дела началось 8 марта. Ожидается, что суд огласит приговор Мадсену в среду, 25 апреля.

Ким Валль планировала написать статью о Мадсене, который является создателем и владельцем самодельной подводной лодки Nautilus, но исчезла во время плавания на его субмарине в районе острова Рефсхалееэн вечером 10 августа прошлого года. Субмарину начали разыскивать на следующий день после того, как о пропаже Валль сообщил в полицию ее друг.

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Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что Валль умерла после несчастного случая на борту его подлодки, когда ей на голову упала тяжелая крышка люка весом 70 килограммов. Мадсен заявлял, что похоронил женщину в море и хотел покончить с собой, затопив подлодку. Однако полиция Мадсену не поверила, и 14 августа ему предъявили предварительное обвинение в убийстве, отправив под арест.

Были начаты поиски тела Валль. В конце августа 2017 года дайверы обнаружили в море туловище женщины, в октябре — две ноги и голову, а также одежду и нож, а позже — пилу.

После обнаружения головы Валль полиция сообщила, что повреждений на черепе, которые обязательно были бы в случае падения ей на голову крышки люка, нет. Полиция предполагает, что женщина погибла либо от удушения, либо когда ей перерезали горло.

Согласно признанию Мадсена, Валль скончалась внутри подлодки из-за отравления угарным газом в то время, когда он находился на палубе. Мадсен также признал, что именно он расчленил тело журналистки и по частям выкинул в море. В то же время изобретатель продолжает отрицать свою причастность к убийству женщины.

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