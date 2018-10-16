Обвиняемый инженер: Maxima в Золитуде могла рухнуть из-за пожара во время строительства

Сегодня Пардаугавский суд Риги зачитывал его показания.

По утверждениям Сергетса, в результате пожара ферма крыши могла разогреться до 600 градусов и стать настолько хрупкой, что ее нужно было менять. Пожар на крыше магазина произошел в 2011 году.

Также обрушение крыши могло бы связано с накопившейся водой, которая привела к перегрузке, либо запасами материалов, хранившимися на крыше, сказал Сергетс

Сергетс в своих объяснениях утверждает, что 6 августа 2009 года его предприятие HND grupa заключило с архитекторским бюро "Kubs" договор о разработке части технического проекта о строительных конструкциях для объекта на ул. Приедайнес. Тогда ни один нормативный акт не предусматривал степени детализации в части проекта о строительных конструкциях. В чертежах были показаны только принципиальные узлы конструкций. Также и в пояснении к проекту, подготовленному Kubs, говорилось, что в ходе строительстве чертежи конструктивных решений деталей разрабатывает в соответствии с принципиальными решениями главный строительный подрядчик, поставщик материалов или другие подрядчики.

HND grupa не разрабатывала и не получала заказа на детализацию металлических конструкций для объекта на ул. Приедайнес. Детализация — это отдельная часть проекта, которую разрабатывает сертифицированный специалист. "Ни HND grupa, ни я лично никогда не разрабатывали детальных чертежей ферм крыши, в том числе серединных узлов", — заявил в суде Сергетс.