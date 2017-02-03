ОБСЕ зафиксировала украинские танки в Авдеевке

Миссия ОБСЕ зафиксировала танки Т-64 в находящемся под контролем Киева жилом секторе пригорода Донецка — Авдеевке. Об этом сообщается на сайте организации.

По информации ОБСЕ, речь идет о четырех танках. Наблюдатели миссии подчеркивают серьезные нарушения режима прекращения огня в районе Авдеевки и Ясиноватой с обеих сторон. Отмечается также, что в районе населенного пункта Нетайлово и возле районного центра Волноваха замечены ракетные системы залпового огня БМ-21

На подконтрольных ДНР территориях зафиксирована артиллерия, находившаяся в зоне прекращения огня в районах Макеевки и Ясиноватой.

Ранее в министерстве обороны Украины заявили, что проверяют информацию о действиях украинских танков в Авдеевке, сообщило "Би-би-си"

"Силы АТО в Авдеевке не ведут огонь из артиллерии и танков. Сейчас достаточно имеющегося оружия: автоматов, пулеметов и гранатометов", — сказал представитель министерства обороны Александр Мотузяник.

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"И даже если бы украинская артиллерия была в Авдеевке, силы АТО все равно не вели бы с нее огонь, ведь огневые позиции боевиков расположены в жилых кварталах, в частности Донецка и Ясиноватой", — добавил "Би-би-си" Мотузяник.

Авдеевка была обесточена в минувшее воскресенье 29 января. В городе введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с тепло- и энергоснабжением. В Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили 2 февраля, что ополченцы прекратили огонь, в том числе в Авдеевской промзоне, наступательных действий не ведут.