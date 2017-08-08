ОБСЕ: более 340 мирных жителей пострадали в Донбассе с начала года

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что более 340 мирных жителей были ранены или убиты в Донбассе с начала 2017 года, передает РИА ”Новости”.

”С момента 1 января по настоящий момент миссией зафиксирована 341 жертва (погибшие и раненные. — ”Газета.Ru”) среди мирного населения, это количество на 37% больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году”, — сказал он.

По словам Хуга, только за последний месяц команда СММ зарегистрировала семь пострадавших мирных жителей в Луганском регионе.

Ранее сообщалось, что в Донбассе с момента начала конфликта погибли 467 десантников.