18.08.2018, 17:10

Обрушение моста в Генуе: новые жертвы, государственные похороны и поиск виновных

 (1)
bbcrussian.com
EST
Genova
GenovaFoto: AP

Число погибших при обрушении моста в Генуе выросло до 41 человека. По сообщениям итальянских СМИ, последними из-под бетонных завалов спасатели извлекли раздавленный автомобиль с телами супружеской пары и их девятилетней дочери. Пропавшими также числятся еще два человека.

Обрушение моста Моранди, по которому проходит одна из ведущих местных автомагистралей, произошло во вторник, 14 августа, в первой половине дня в условиях проливного дождя и плохой видимости.

Эта катастрофа спровоцировала в обществе споры о состоянии обслуживающих структур и объектов в стране.

Нынешнее правительство евроскептиков-популистов обвинило в обрушении виадука компанию-оператора Autostrade per L'Italia и пригрозило лишить ее всех действующих контрактов.

Государственные похороны и общенациональный траур

В субботу, в день общенационального траура, в Генуе проходят государственные похороны погибших. Некоторые родственики предпочли провести эту церемонию без участия властей, которых они винят в катастрофе.

Читайте также:

На церемонии в здании Торгово-промышленной выставки Генуи, где в ряд выставлены гробы с телами погибших, присутствовали президент страны Серджио Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте.

Заупокойную службу вел архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско.

"Многие не хотят принимать участие в этом представлении и я их понимаю", -сказал итальянским журналистам Мауро Бреццо, священник генуэзской больницы Cан-Мартино.

"В этом во всем виновато государство; нельзя им позволять показывать лица, стыд берет за этот парад политиков", - цитирует итальянская пресса мать одного из четырех молодых неаполитанцев, погибших при разрушении моста.

Появление на похоронах пожарной бригады, участвовавшей в спасательной операции, было встречено аплодисментами.

Правительственное расследование

Правительство учредило специальную комиссию для изучения причин этой катастрофы. В пятницу один из ее членов заявил, что обрушение ижз-за оборванного натяжного троса (ванта) "является серьезной рабочей гипотезой".

Как заявил преподаватель Генуэзского университета Антонио Бренчич, имеются свидетельские показания, а также видеозаписи, подтвериждающие эту версию. У этого типа моста, построенного в 1960-ые годы, натяжные тросы напрямую отходят от мостового полотна к пилонам.

В пятницу премьер-министр Конте подтвердил тот факт, что против компании-оператора Autostrade per l'Italia запущен юридический процесс отзыва всех контрактов.

В обращении правительству указывалось, что эта компания "имела обязательства осуществлять регулярное и экстренное обслуживание этой автострады и этого не делала". Также Конте указал, что в будущем власти заставят все компании, получившие контракт на строительство инфраструктурных объектов, больше выручки вкладывать в техническое обеспечение и обслуживание.

У фирмы-оператора теперь есть 15 дней на представление своих возражений.

Компания настаивает на том, что все работы были проведены должным образом и в срок, и что осмотр моста проводился ежеквартально - в соответствии с требованиями по технике безопасности, а также проводился дополнительный осмотр с привлечением сторонних экспертов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инцидент в доме призрения Валкла и рекорд в Нарве

18.08.2018
В доме призрения Валкла буйный пациент напал на охранника, забрал ключи и сбежал. Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан. Но не будем лишь о плохом — в Нарве изготовили самый большой в мире бутербродный торт!
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ| Weekend близится к финалу! Сегодня на фестивале выступят Prodigy и Hardwell

11.08.2018
С 16 по 18 августа в Пярну проходит знаменитый музыкальный фестиваль Weekend. Бублик присутствует на месте и делится с вами самыми свежими новостями и фотографиями! Галерея пополняется!
Подробнее


Вышедший из Свободной партии Тальвик создает свою партию — или все-таки нет?

18.08.2018
Разделение Свободной партии на лагеря Андреса Херкеля и Артура Тальвика привело к тому, что вчера Тальвик заявил о создании свое партии. Однако его заявление еще не означает, что партия увидит свет.
Подробнее

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Возможно ли найти любовь (или что-то другое) на Weekend фестивале?

18.08.2018
С 16 по 18 августа в Пярну проходит Weekend фестиваль. Море, пляж, хорошая музыка и напитки — что как не это располагает к романтике? Что же делать, когда ваше сердце свободно, а вокруг разгуливают целующиеся парочки? Найти себе вторую половинку на фестивале!
Подробнее

Заработать на здоровье. Как, выйдя на пенсию, получать больше денег?

18.08.2018
Вторая пенсионная ступень для многих – китайская грамота. Какие-то фонды, какие-то инвестиции, паи, договоры, стратегии роста… Тем не менее, именно от них зависит, как вы будете вскоре жить. С учетом того, что наступление пенсионного возраста все время отодвигается, а все больше людей выбирают досрочную пенсию, очень странными кажутся советы некоторых специалистов по наступлении часа Х отложить выход на пенсию и жить только за счет накоплений II и III ступеней пенсионной системы. Так ли это выгодно, как нам рисуют, и кому?
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €

ВИДЕО читателя Delfi: Водитель на высокой скорости перестраивается в другой ряд, проезжая на красный свет

18.08.2018
Читатель Delfi прислал снятые на видеорегистратор кадры, на которых видно, как другой участник движения на большой скорости перестраивается на другую полосу, при этом не останавливаясь даже перед красным светом на светофоре.
Подробнее




ФОТО: В Кейла-Йоа тысячи людей собрались посмотреть уникальное световое искусство

18.08.2018
В субботу вечером в Кейла-Йоа проходит уникальное световое шоу, в котором 25 художников 25 со всей Европы покажут световые инсталляции, созданные специально в эстонской природе.
Подробнее