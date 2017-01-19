Барак Обама уходит с поста президента США с одним из самых высоких рейтингов популярности. По данным различных исследований, 60% американцев с одобрением отзываются о годах правления первого чернокожего президента в истории США.

На своей последней пресс-конференции на посту президента 55-летний Обама пообещал себе больше времени проводить с семьей, в первый год после ухода из Белого дома начать писать книгу и некоторое время воздерживаться от публичных выступлений.

О ближайших планах

"Я немного хочу побыть в тишине и некоторое время не слушать постоянно, что я говорю", — сказал Обама.

При этом уходящий президент сказал, что нарушит молчание, если придется защищать "истинные ценности".Среди таких проблем Обама назвал "попытки заставить замолчать политических оппонентов и оказать давление на прессу", создание препятствий для голосования, а также попытки выслать из страны нелегальных иммигрантов, детьми приехавших в США.

Сразу после инаугурации Дональда Трампа в пятницу Обама с семьей отправится в отпуск в курортный городок Палм-Спрингс в Калифорнии.

После переезда из Белого дома Обама, его жена Мишель и дочери Малия и Саша будут жить в Вашингтоне. Как сказал Обама, семья остается в Вашингтоне, пока младшая дочь Саша не окончит школу. Старшая дочь Малия осенью начнет учиться в Гарвардском университете.

О России

Барак Обама во время последней пресс-конференции призвал избранного президента Дональда Трампа не связывать санкции против России с переговорами о ядерном оружии, но в очередной раз высказался за необходимость выстраивания "конструктивных отношений" с Россией.

"Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. В этом заключался подход моего президентства", — сказал Обама.

Обама возложил ответственность на российского президента Владимира Путина за ухудшение отношений между странами и обвинил Россию в нежелании вести переговоры о дальнейшем сокращении ядерного оружия. По словам Обамы, именно с возвращением Путина на пост президента в 2012 году антиамериканская риторика в России только усилилась. По его убеждению, это привело к возвращению духа враждебности и соперничества между странами.

По словам Обамы, санкции в отношении России были введены в первую очередь из-за посягательства на суверенитет Украины и их отмена должна быть напрямую связана с действиями России в соседней стране.

"Я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь крепкие отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина — это независимая страна", — сказал Обама.

О Челси Мэннинг

Обама прокомментировал свое решение в последние дни президентства помиловать информатора WikiLeaks, трансгендера Челси Мэннинг, которая была приговорена к 35 годам тюрьмы за разглашение секретной информации.

29-летняя трансгендер Челси Мэннинг (при рождении — Брэдли Мэннинг) выйдет на свободу 17 мая этого года, хотя изначально ее должны были освободить лишь в 2045 году.

По словам Обамы, она уже отбыла немалую часть срока и заслужила снисхождения.

О палестино-израильском конфликте

Отвечая на вопрос о перспективе достижения мира между Израилем и палестинцами, Обама сказал, что шансы на достижение договоренности по принципу "два государства для двух народов" быстро сокращаются.

В конце декабря Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую строительство Израилем еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Сенсационность нынешней резолюции в том, что впервые за 40 лет Соединенные Штаты не воспользовались правом вето для защиты своего традиционного союзника.

Обама ранее не раз говорил, что считает принцип "два государства для двух народов" единственным вариантом разрешения многолетнего палестино-израильского конфликта. То, что США не воспользовались правом вето, призвано было еще раз напомнить о необходимости придерживаться именно этого принципа, предусматривающего создание и существование государства Палестина наряду с Израилем.

Об отношениях с Трампом

Отвечая на вопрос о его отношениях с Дональдом Трампом, Обама сказал, что провел с ним сердечную встречу, но при этом не питает иллюзий в отношении того, что их связывают общие цели.

По его словам, Трамп победил на выборах на платформе противостояния многим из инициатив, с которым выступал в последние восемь лет президент. Поэтому он будет осуществлять свои собственные идеи и представления на посту президента.

"Я не думаю, что наши взгляды во многом совпадают", — сказал Обама, добавив, что для него приоритет состоит в мирной передаче власти.

Обама отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли он решение около 50 конгрессменов-демократов бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа. Сам он подтвердил, что будет присутствовать на церемонии в пятницу вместе с женой.

Обама официально покинет пост президента в пятницу, когда состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.