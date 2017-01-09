Президент США Барак Обама в одном из своих последних интервью в должности главы государства подверг критике республиканцев, которые создают слишком позитивный образ российского лидера Владимира Путина. Также Обама выразил опасения, что вслед за вмешательством в американские выборы, Россия попытается повлиять на выборы в странах Западной Европы.

По словам действующего президента США, республиканцы "демонстрируют все больше доверия к Путину, чем к своим согражданам, потому что их сограждане — демократы". "Так не должно быть", — заявил глава государства телеканалу ABC (цитата по "Интерфаксу").

Он призвал избранного президента США Дональда Трампа не забывать, что находится с Обамой в одной команде. "Владимир Путин не в нашей команде. Если мы дойдем до точки, когда в этой стране люди будут чувствовать большую симпатию к лидеру, который является врагом США и считает наш образ жизни угрозой своей безопасности, то у нас будут большие проблемы, чем кибератаки", — подчеркнул Обама.

По его мнению, Трампу стоит тратить больше времени, энергии и ресурсов на кибербезопасность, а также развивать прочные отношения с разведывательным сообществом, чтобы "понимать, когда возникает пропаганда".

Обама также признал, что недооценил степень влияние, которое на американское общество могут оказать дезинформация и кибератаки. Он в очередной раз обвинил Россию в целенаправленной помощи Трампу, а также выразил убеждение, что Кремль в будущем может совершать аналогичные действия в европейских странах.

Напомним, в пятницу аппарат директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера распространил несекретную версию доклада, посвященную кибератакам на американские политические институты. В нем говорится, что Россия вела кампанию влияния на ход выборов, а руководил ей непосредственно Владимир Путин. Впрочем, конкретных доказательств этому в документе не приводилось.

Москва все обвинения Вашингтона решительно отвергает. Путин, в частности, утверждал, что поднятый демократами скандал призван отвлечь от главной проблемы, которая заключается в том, что обнаруженная хакерами информация о сомнительных внутренних процессах внутри Демократической партии является правдой. Российский президент также добавил, что проигравший всегда ищет виноватых на стороне.

В докладе утверждалось следующее: "По нашей оценке, президент РФ Владимир Путин и российское правительство стремилось помочь избранному президенту Дональду Трампу повысить шансы на выборах, когда это возможно, дискредитируя госсекретаря США Хиллари Клинтон, сделав достоянием публики ее неприязнь к нему. Когда Москве стало ясно, что госсекретарь Клинтон стала претендовать на победу на выборах, российская кампания по оказанию влияния на выбору сфокусировалась на подрыве ее предполагаемого президентства".

В американских спецслужбах предположили, что Россия поддерживала Трампа, в том числе, для создания антитеррористической коалиции против "Исламского государства".

Отметим, что в России с приходом Трампа связывают большие надежды на улучшение отношений между странами, однако ранее в воскресенье помощник избранного президента Райнс Прибус рассказал, что Трамп согласился с выводами американских спецслужб и "вполне может принять меры против России", несмотря на предыдущие свои заявления.