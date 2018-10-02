”Нобеля” по физике получат создатели оптических инструментов
На церемонии в Стокгольме во вторник были названы лауреаты Нобелевской премии по физике. Ими стали Артур Ашкин, изобретатель оптических пинцетов.
На церемонии в Стокгольме во вторник были названы лауреаты Нобелевской премии по физике. Ими стали Артур Ашкин, изобретатель оптических пинцетов.
Жерар Муру, Донна Стрикланд на пару получат половину премии за разработку ультракоротких световых импульсов.
В прошлом году Нобелевской премией по физике были отмечены американские ученые, внесшие вклад в экспериментальное подтверждение существования гравитационных волн — известные физики Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн.
Ранее в понедельник стали известны имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе были удостоены высокой награды за открытие контрольных точек иммунного ответа, способных останавливать развитие иммунной реакции организма на опухоль, и разработку препаратов, ингибирующих контрольные точки. ”Это принципиально новая терапия, которая вместе с химиотерапией или радиотерапией может принести большой успех. Методика заключается в том, что когда опухоль начинает расти, определенные блоки в иммунной системе дают ей такую возможность. Премия дана за то, что ученым удалось снять по крайней мере два таких блока”, — рассказал ”Газете.Ru” профессор и руководитель лаборатории исследования механизмов апоптоза МГУ им. Ломоносова, профессор Каролинского института в Стокгольме Борис Животовский.
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