Нобелевскую премию по биологии и медицине получили ученые из США

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили ученым из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, говорится на сайте Нобелевского комитета.

"Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и пролить свет на их внутренние процессы", — говорится в пресс-релизе комитета.

Циркадными ритмами называют суточные колебания различных параметров организма, характерные практически для всех живых существ. Исследователи независимо друг от друга открыли на плодовой мушке Drosophila melanogaster ген и белок period, концентрация которого колеблется с периодичностью 24 часа и определяет работу "биологических часов" животного, сообщает издание N+1.

Майкл Розбаш родился в 1944 году в Канзас-Сити. Он является профессором Брандейского университета.

Джеффри Холл родился в 1945 году в Нью-Йорке, он получил докторскую степень в Вашингтонском университете в 1971 году. В настоящее время Холл занимается научной деятельностью в Университете Мэна.

Майкл Янг родился в 1945 году в Майами. Известен своими исследованиями в области циркадных ритмов. В настоящий момент является профессором Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке.

С вручения премии по физиологии и медицине стартовала "нобелевская неделя". Завтра, 3 октября, станет известен лауреат в области физики, 4 октября — химии. Лауреата премии мира огласят 6 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 9 октября. Последним комитет назовет лучшего в области литературы, когда именно, будет известно позже.