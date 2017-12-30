Ниинистё позвонил Путину. Президенты обсудили двусторонние вопросы и поздравили друг друга с наступающим Новым годом

В разговоре президентов зашла речь о защите Арктики, ситуации в Северной Корее и конфликте на Украине.

У президента Финляндии Саули Ниинистё и президента РФ Владимира Путина состоялся в субботу телефонный разговор, сообщает Yle.

Главы государств обсудили некоторые международные вопросы, в числе прочего ситуацию с Северной Кореей и конфликт на Украине. Также разговор зашел о двусторонних отношениях Финляндии и России.

Кроме того, президенты обменялись поздравлениями с наступающим Новым Годом, и Путин поблагодарил Ниинистё за его прием летом в городе Савонлинна.