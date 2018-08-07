07.08.2018, 15:15

”Неудобно и непонятно”: что не нравится в только что вышедшей версии ОС — Android Pie

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rus.delfi.ee
EST
”Неудобно и непонятно”: что не нравится в только что вышедшей версии ОС — Android Pie
Foto: Samsung

Состоялся выпуск Android 9 Pie — новой версии самой популярной мобильной операционной системы в мире. ”Газета.Ru” разбиралась, что хорошего и что плохого ожидает пользователей, решившихся на апгрейд своего смартфона.


Именно ИИ будет следить за тем, чтобы заряд батареи не расходовался слишком быстро, понижать яркость экрана, если пользователю это нужно, а также самостоятельно открывать приложения, которые могут понадобиться владельцу смартфона в конкретный момент времени.

Последняя функция будет работать, основываясь на ежедневных привычках пользователя. Например, если человек каждое утро просыпается и сразу включает новостной сайт, смартфон на базе Android 9 откроет его без участия пользователя.

Кроме того, в девятой версии OS Android появится элемент ”цифрового здоровья”, который стал модной функцией среди крупнейших IT-компаний. Речь идет об установке временных ограничений на использование социальных сетей, которые пользователь может настроить самостоятельно. Если он случайно превысит лимит, смартфон покажет предупреждение и напомнит о нежелательном злоупотреблении фейсбуком и инстаграмом.

Помимо прочего, телефон на базе Android 9 Pie перестанет надоедать владельцу уведомлениями, если положить его экраном вниз.

Еще одним важным обновлением в системе станет продвинутое управление жестами. Эта функция не обновлялась с 2011 года. У каждого пользователя Android было три кнопки — ”назад”, ”домой” и ”активные приложения”, с помощью которых он осуществлял управление. Теперь задачи этих кнопок будут заменены соответствующими жестами, которые будут потихоньку отучать пользователя от кнопок.

Ложка дегтя в пироге
Разумеется, у каждого новшества есть свои критики. Больше всего от экспертов досталось именно управлению жестами, которое назвали неудобным и непонятным.

Вместо того, чтобы полностью отказаться от кнопок, Google убрала только ту, которая отвечала за активные приложения, сохранив ”назад” и ”домой”.

Из-за этого возникает путаница — пользователь не знает, что ему делать с устройством, то ли нажимать на привычные сенсорные кнопки, то ли использовать жесты.

Кроме того, существующие жесты не являются интуитивными, как у, например, iPhone X, а их анимация тоже значительно уступает ”яблоку”.

Спорным решением также является добавление так называемой ”моноброви”, которая впервые была представлена на iPhone X — это функциональный вырез в верхней части экрана. Эта ”бровка” считается одной из самых раздражающих черт нового айфона, но, тем не менее, огромное количество производителей смартфонов подхватили ”модный” дизайн и тоже добавляют надоедливый вырез в свои гаджеты.
Google решила не оставаться в стороне тренда и добавила возможность ”включить” монобровь вверху экрана, с помощью чего можно увеличить размер дисплея, что является удобным, например, при просмотре фильма.

Однако, использование функции, которую заклеймили ”уродливой” еще в прошлом году, вызывает много вопросов.

Еще одним недостатком новой версии операционной системы станет ее недоступность для большинства пользователей Android в ближайшее время. Прежде всего, Android 9 Pie будет установлена на смартфоны Pixel и Android One, выпуском которых занимается Google, а уже потом на новейшие модели Samsung, LG, Sony и других крупных вендоров.

На текущий момент предыдущая версия ОС Oreo установлена только на 12,1% устройств на базе Android, что составляет весьма маленький процент от общего количества. Напомним, официальный релиз Oreo состоялся почти год назад, 21 августа 2017 года. Такими темпами, если у вас не смартфон Pixel, то Android 9 Pie дойдет до вашего устройства не раньше следующего года.

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