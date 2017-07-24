Неизвестный с бензопилой ранил пять человек в Швейцарии

По меньшей мере пять человек получили ранения, двое из них — серьезные, в результате нападения неизвестного мужчины в городе Шаффхаузене. Об этом сообщила газета Blick.

По ее данным, нападение совершил человек, использовавший в качестве оружия цепную пилу, передает ТАСС. Центр города оцеплен, полиция проводит операцию по нейтрализации злоумышленника. Blick ссылается на свидетельства очевидцев, которые видели человека с бензопилой и пострадавшего пожилого мужчину, которого сопровождали двое спасателей.

Официальный представитель местной полиции подтвердил информацию Blick. Сообщается, что нападавший идентифицирован, однако пока не задержан. По мнению полиции, нападение не было терактом. Стражи порядка предупредили местных жителей о необходимости соблюдать бдительность.

По данным Швейцарского телеграфного агентства (ATS), "крупные силы полиции мобилизованы для розыска человека, ранившего нескольких лиц". Задействованы также несколько машин скорой помощи и вертолеты спасательной службы.