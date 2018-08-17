(Не)доросли. Почему в Латвии хотят, но не смогут легализовать медицинскую марихуану

Министерство внутренних дел, которое всегда категорически выступало против легализации марихуаны, заявило агентству LETA, что дискуссия на тему легализации использования марихуаны в медицинских целях необходима. Само министерство не планирует никаких законодательных инициатив, но почему бы не обсудить вопрос? Тем более, что медицинская марихуана легализована во многих странах Европы (об этом ниже).

Министр здравоохранения Анда Чакша заявила агентству LETA, что латвийское общество не готово к легализации марихуаны для медицинских целей. По ее словам, для того, чтобы говорить о легализации марихуаны, должны быть "очень ясные признаки зрелости общества". Таких признаков нет, и на данный момент Чакша инициативу поддержать не готова. Хотя и признает, что применение марихуаны целесообразно при лечении некоторых заболеваний.

Вслед за политиками высказались профессионалы. Глава Латвийской ассоциации онкологов Янис Эглитис заявил агентству LETA, что легализация марихуаны в медицинских целях латвийским медикам бы очень пригодилась. Однако и он, вслед за министром здравоохранения, считает, что латвийскому обществу еще нужно "немного подрасти".

Эглитис также отметим, что опыт зарубежных коллег, особенно в США, показывает, что "этот натуральный продукт" является эффективным обезболивающим, которое особенно эффективно для больных на поздних стадиях заболевания раком. В Латвии часто для тех же целей используют алкоголь, и марихуана — лучше. Однако пока — рано. "Латвия пока не достигла необходимого уровня, чтобы можно было легализовать марихуану для медицинских целей", — заявил главный онколог, не пояснив, что Латвии нужно для того, чтобы этот уровень достигнуть.

Глава Общества изучения боли (Sāpju izpētes biedrība), врач-алголог Михаил Арон заявил LETA, что эта организация поддерживает легализацию медицинской марихуаны, но не ее курение. По его мнению, в будущем она будет популярным средством, потому что эффективно помогает справляться с хроническими болями, особенно онкологического и невропатического характера. Он подчеркнул, что каннабиноиды очень разные, есть и такие, что почти не вызывают чувство эйфории, ассоциирующееся у многих людей с курением "травки", но зато эффективно подавляют боль. Общество выступает за использование в медицинских целях именно таких средств.

Лекарство, а не наркотик

Говоря о марихуане, необходимо выделять и разделять несколько ее юридических статусов. Марихуана может быть запрещена полностью, ее можно декриминализовать, ее можно полностью легализовать, можно легализовать ее использование в медицинских целях.

Мировой подход отличается от страны к стране. В Латвии юридически марихуана не декриминализована, но фактически еще с 2013 года за ее употребление никого не сажают. Более того, как сообщает агентство LETA со ссылкой на базу решений судов, в 2018 году за выращивание марихуаны — что гораздо более тяжкое преступление — лишение свободы было применено лишь в одном случае. В восьми остальных делах подсудимые отделались штрафами.

Между тем, марихуану в Латвии трудно назвать экзотикой. Согласно отчету Европейского центра наркотиков и наркомании за 2017 год, "травкой" балуется 14,5% латвийцев в возрасте от 15 до 24 лет. В возрастной группе от 25 до 34 лет марихуану курят 6,6% населения, от 35 до 44 лет — 1,3%. Популярность других наркотиков значительно ниже — например, кокаин употребляют лишь 2,2% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, экстази — 1,4%, а амфетамин — 1,1%, отмечается в докладе.

Правда, растет и число зависимых. Если в 2015 году от зависимости от марихуаны лечились 175 латвийцев (139 из них — в первый раз), то в 2017 году таких было уже 294 человека. Госпитализация из-за употребления каннабиноидов потребовалась в 17 случаях. Всего же в прошлом году в больницы попали 13 794 человека, страдающих наркологической зависимостью. 96% из них — алкоголики в медицинском смысле термина. Умерли в 2017 году в больницах 15 зависимых, все они страдали от алкоголизма.