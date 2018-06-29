29.06.2018, 07:35

Названо имя стрелка, устроившего бойню в редакции газеты Capital Gazette в Мэриленде

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NEWSru.com
EST 1
Названо имя стрелка, устроившего бойню в редакции газеты Capital Gazette в Мэриленде
Reueters

Полиция США подозревает 38-летнего Джеррода Уоррена Рамоса в нападении на редакцию газеты Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд). Об этом сообщает Capital Gazette. В результате погибли пять человек, еще двое получили ранения. Подозреваемый был задержан полицией.

По данным издания, житель Мэриленла Рамос был упомянут в одной из статей газеты, из-за чего он обвинил издание в клевете в 2012 году и даже подал на журналистов в суд. Мужчина критиковал деятельность издания в соцсетях. Стрелок также преследовал сотрудников Capital Gazette.

В статье Capital Gazette шестилетней давности говорилось о том, что Рамос попал под суд за приставания к бывшей однокласснице. Он стал переписываться с ней в Facebook, а затем жаловаться, угрожать и обзывать. Женщина обратилась в полицию, Рамос прекратил приставания, но через несколько месяцев взялся за старое. В результате мужчину судили, он признал себя виновным в угрозах и получил три месяца тюрьмы условно.

За описание истории с приставаниями Рамос подал на газету в суд, где представлял себя самостоятельно и быстро проиграл, говорится в Capital Gazette, передает РИА "Новости".

В Twitter Рамоса в дальнейшем появлялись сотни негативных записей о Capital Gazette. Том Маркуардт, который был издателем газеты до 2012 года, заявил журналистам, что Рамос преследовал его подчиненных на протяжении нескольких лет. Сотрудники боялись Рамоса, уверяет он.

В микроблоге Twitter, предположительно принадлежавшем Рамосу, в качестве картинки пользователя используется фото журналиста, опубликовавшего статью о нем в 2011 году. В справочной информации аккаунта написано: "Дорогой читатель, я создал эту страницу, чтобы защитить себя. Я засужу на чем свет стоит округ Анн-Арандел и превращу в трупы коррумпированные карьеры и корпорации".

Как отмечает Capital Gazette, в аккаунте на имя Рамоса содержится упоминание о стрельбе в парижском издании Charlie Hebdo в 2015 году, унесшей жизни 12 человек. Страница не обновлялась с начала 2016 года, но в четверг, незадолго до стрельбы, на ней появилось ругательство, к которому была приписка: "Оставьте меня в покое".

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Полиция считает, что Рамос готовился к нападению

Как сообщает пресса, Рамос, войдя в здание редакции, запер за собой дверь, после чего бросил дымовую шашку и открыл огонь из винтовки по присутствующим.

Исполняющий обязанности местного шерифа Уильям Крампф сообщил журналистам о том, что Рамос готовился к нападению и намеренно целил по людям. По его словам, злоумышленник до этого попадал в поле зрения полиции.

Как сообщает CBS, стрелок до атаки специально повредил кончики пальцев, чтобы его не смогли идентифицировать по отпечаткам.

Все пятеро убитых при нападении были сотрудниками газеты. Об этом заявил официальный представитель окружной полиции Райан Фрейжер на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

Фрейжер огласил имена погибших. По словам стража порядка, убиты Уэнди Уинтерс, Ребекка Смит, Роберт Хайасен, Джералд Фишмэн и Джон Макнамара. Как сообщает ТАСС, Хайасен был помощником редактора издания, Уинтерс и Фишмэн — журналистами. Фишмэн, в частности, отвечал за редакционную полосу.

Полиция расследует массовое убийство. В доме Рамоса в Лореле (штат Мэриленд) проводится обыск.

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29.06.2018
Полиция США подозревает 38-летнего Джеррода Уоррена Рамоса в нападении на редакцию газеты Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд). Об этом сообщает Capital Gazette. В результате погибли пять человек, еще двое получили ранения. Подозреваемый был задержан полицией.
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