Названо имя стрелка, устроившего бойню в редакции газеты Capital Gazette в Мэриленде

Полиция США подозревает 38-летнего Джеррода Уоррена Рамоса в нападении на редакцию газеты Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд). Об этом сообщает Capital Gazette. В результате погибли пять человек, еще двое получили ранения. Подозреваемый был задержан полицией.
По данным издания, житель Мэриленла Рамос был упомянут в одной из статей газеты, из-за чего он обвинил издание в клевете в 2012 году и даже подал на журналистов в суд. Мужчина критиковал деятельность издания в соцсетях. Стрелок также преследовал сотрудников Capital Gazette.
В статье Capital Gazette шестилетней давности говорилось о том, что Рамос попал под суд за приставания к бывшей однокласснице. Он стал переписываться с ней в Facebook, а затем жаловаться, угрожать и обзывать. Женщина обратилась в полицию, Рамос прекратил приставания, но через несколько месяцев взялся за старое. В результате мужчину судили, он признал себя виновным в угрозах и получил три месяца тюрьмы условно.
За описание истории с приставаниями Рамос подал на газету в суд, где представлял себя самостоятельно и быстро проиграл, говорится в Capital Gazette, передает РИА "Новости".