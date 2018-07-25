Назло санкциям: российский газ уплыл в США

”Похоже на то, что уже третья за этот год партия СПГ из России с перегрузкой в Европе, направляется к американскому терминалу Everett на борту газовоза Gaslog Hong Kong”, — написала она.

По данным Marine Traffic, Gaslog Hong Kong вышел из порта Амстердама, куда ранее прибыл газовоз ”Борис Вилькицкий”, который занимается транспортировкой в Европу СПГ с Ямала. Оба судна покинули нидерландский порт 18 июля. Первый направился в сторону США, второй — в Сабетту.

Предыдущие две поставки в США газа российского происхождения пришлись на зиму. Из-за сильнейшего похолодания спрос на газ в восточных штатах серьезно вырос, а цены поднялись до $6,3 тыс. за 1 тысячу кубометров. На фоне пикового спроса и ограничений пропускной способности внутренних газопроводов американские компании были вынуждены идти на рынок за более выгодным по ценам энергоносителем. Каким и стал реэкспортированный из ЕС ямальский газ.

Первый танкер с российским СПГ прибыл в порт Бостона в конце января этого года из британского графства Кент, где расположен терминал Isle of Grain. Туда газ с Ямала доставил танкер-газовоз ”Кристоф де Маржери”, СПГ был выгружен в хранилище терминала, а затем вновь закачан уже в танкер Gaselys французской компании Engie. Танкер шел в США с приключениями: сначала он, немного не дойдя до пункта назначения, развернулся и поплыл в Испанию, а на следующий день повторил свой маневр и вновь взял курс на Бостон, после чего несколько дней простоял на рейде в акватории порта.

Второй танкер Provalys привез в США партию ямальского СПГ из Дюнкерка, где он раньше была перегружен с российского танкера.

”Пикантности” поставкам ямальского СПГ добавляет тот факт, что НОВАТЭК и Геннадий Тимченко находятся под американскими санкциями.

”Я бы не называл этот газ российским, поскольку он куплен не напрямую у НОВАТЭКа. ”Газпром” тоже перепродает газ из Средней Азии, но никто не называет его узбекским или казахским”, — отмечает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

Как отмечает портал EurAsiaDaily, собственником газа может выступать, как и в предыдущие разы, французская Engie, которой пока принадлежит терминал Everett, или Total.

В случае с первым танкером ямальского СПГ, при погрузке СПГ в поселке Сабетта на Ямале собственником газа была малазийская фирма Petronas, а после он был несколько раз перепродан.

Фактически, к моменту прихода в США газ формально не имел отношения к компании НОВАТЭК, которая является оператором ”Ямал СПГ”.