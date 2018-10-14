Навальный вышел на свободу после второго подряд ареста

Оппозиционер Алексей Навальный покинул спецприемник рано утром 14 октября после 50 суток ареста. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов в своем Twitter. К посту он добавил фотографию, на которой виден Навальный, выходящий из ворот спецприемника с чемоданом.

О том, что Навальный покинул спецприемник, также сообщил телеканал ”Дождь” со ссылкой на своего корреспондента.

В конце августа Навальный получил 30 суток за акцию ”Забастовка избирателей”. Административное дело по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции) было открыто еще в январе.

24 сентября он покинул спецприемник, но тут же был задержан. На этот раз суд отправил Навального под стражу на 20 суток за организацию несанкционированного митинга 9 сентября в Москве. В отношении оппозиционера возбудили новое административное дело по ч. 4 ст. 20.2 КоАП, которая касается нарушений порядка проведения митингов, повлекших за собой ”причинение вреда здоровью человека или имуществу”. 3 октября Мосгорсуд признал законным решение об аресте Навального на 20 суток.

Повторное привлечение к административной ответственности по этой статье может повлечь за собой возбуждение уголовного дела по ст. 212 УК (неоднократное нарушение законодательства о митингах).